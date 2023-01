Este video tiene una semana de antigüedad. Esta es la sesión del Concejo Deliberante donde el Concejal Daniel Bolinaga explica sus motivaciones para no aprobar la Ordenanza Fiscal Impositiva que el Ejecutivo estaba pidiendo.

¿Por qué desde la oposición estábamos sosteniendo la postura de no aprobar está Ordenanza? Por una razón simple: el Intendente no presentó ninguna documentación de la solicitada para transparentar la sospecha de corrupción en obra pública conocida como “Caso Losada”.

No di quorum esta semana en el Concejo Deliberante porque sigo pensando que es delirante e irresponsable dar un cheque en blanco de presupuesto a quienes no nos explican qué hicieron con el dinero de todos el ultimo año. Y vuelvo a aclarar: esto no significa dejar sin recursos económicos “a los vecinos” porque el presupuesto continuaría con lo pautado en 2022 y la coparticipación de la Provincia, siendo esta la única herramienta que como Concejal tuve para frenar la obscenidad con la que se está manejando el Ejecutivo en este caso de corrupción escandalosa del que hace oídos sordos.

¿Qué pasó en la última semana para que el concejal Bolinaga, el Concejal Eterovich, la Concejal Giraudo y el Concejal Bouvier cambiaran su postura, aprobaran el presupuesto y me acusaran por no haber dado quorum de estar haciendo política berreta para “perjudicar a la gestión municipal”?

El presupuesto 2023 fue aprobado, llevándose puesto el derecho de los vecinos de conocer acerca del desvío de fondos de la Municipalidad para obra pública que, entre otros hechos bochornosos, terminó en un allanamiento a las oficinas de la Municipalidad.

Jamás voy a hacerme cargo de las acusaciones de berreta. Si por berreta se refieren a sostener mi postura sin dejarme presionar, seré el más berreta de todos, porque para eso me votaron.