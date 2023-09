El único puntero e invicto del certamen, Villa Sanguinetti , debía jugar contra Santa Lina pero no pudo hacerlo porque el Rojinegro no reunió el mínimo de siete futbolistas para iniciar el encuentro. Este hecho que parece insólito no lo es tanto, ya que el año pasado Santa Lina se presentó con siete jugadores contra Sportsman, se comió siete goles en 35 minutos y ahí se terminó el partido por una lesión que lo dajaba con seis.

