Mariana, de 20 años, se encontraba durmiendo junto a sus pequeños hijos de 1 y 5 años, cuando las llamas la despertaron y su casa, la que tanto esfuerzo le costó levantar, estaba envuelta en una bola de fuego. Sin demasiado tiempo por delante, alzó a sus hijos en brazos y logró salir por una de las ventanas que dan a la calle.

El incalificable hecho sucedió en la vecina ciudad de Salto.

El incendio ocurrió este miércoles por la madrugada y rápidamente se comprobó que el autor del mismo había sido la ex pareja de Mariana y padre de uno de sus dos hijos, Eber Carnero Schechtel (30), quien tenía una medida cautelar vigente que le prohibía acercarce a la mujer.

En la noche de ese día, horas después del hecho, Mariana habló a través de su cuenta de Facebook y aseguró: “No tengo palabras para expresar el dolor y angustia que siento”. Y siguió: “La luchamos mucho por tener ese lugar juntos y, por el solo hecho de no querer volver con vos, lo destruiste todo en cuestión de minutos”.

“No sé ni entiendo qué pasó por tu cabeza en ese momento, aún sabiendo que tu hijo también estaba adentro junto conmigo y mi hijo Dilan. No puedo entender ni creer de que la persona que tanto quise haya hecho esta atrocidad”, agregó.

Refiriéndose directamente al padre de su hijo, Mariana soltó: “Nos dejaste en la calle y sin nada. ¿Con qué necesidad?”. “¿Qué tal si no me despertaba y no lograbamos salir de ahí?”.

“Gracias a Dios pudimos salir y doy gracias a los vecinos y a todas las personas que me están ayudando. Perdí todo, es muy triste … Quizás no tenía tanto ni las mejores cosas, pero tenía mis cositas y mis hijos y yo éramos felices . De a poco tengo fé de que mi casita va a ser la misma o mejor de lo que estaba y que voy a recuperar lo perdido”.

Fuente: Salto Hoy