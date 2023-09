Este miércoles comenzó el armado de la infraestructura en todo en el Paseo Público de San Pedro para el Country Music Festival, el show más grande de la Argentina en este estilo musical y uno de los eventos más esperados por sampedrinos y turistas.

El megaencuentro se desarrollará entre viernes y domingo de este fin de semana, con la presentación de más de 60 bandas de seis países: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El festival comienza el viernes a las 13:00 con Rockabilly trío y cerrará a las 22:30 con Far West. El sábado, a las 11.00 abrirá la fecha Deep South y finalizará con Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

El último día de este fin de semana a pura música, sombreros, botas y danza, la apertura estará de la mano All Toghether 3 con el esperado encuentro de Line Dance en la Avenida Costanera, y a las 20.15 será el broche de oro con la banda brasileña Countruck.

18º San Pedro Country Music Festival 2023 ? 22, 23, 24 de septiembre / Paseo Público Municipal de San Pedro, Entrada Libre y Gratuita

Viernes 22, desde las 13hs:

Rockabilly Trío – Leyendas – Old Richard – Mariano Villano – Clan Farsante – No Way – King Bee – Alex Viera & Glenn Taylor (Uruguay – USA) – Rebeca Caldera – Frank Jacket y Los de Rio Seco (Chile) – Johnny & June (Tributo a Cash) – La Taba Country (Mendoza) – Lajtavary Family Band – Estación 39 – San Folk -Petunia and the Vipers (Canadá) – The Hillbilly’s Band (Bariloche) – The Reason – Maverick Country Band (Ushuaia) – Naty Bravo – Fer Couto’s Wandering Souls – Far West.

Sábado 23, desde las 11hs:

Deep South – Proyecto Country – La Blue’s Ayres Band – The Three Of Quarentine – La Rockabilera del Sur – The Mahogannys – Bronco (Totoras, Sta. Fe) – Cherry Collins Orbisongs (San Nicolás) – Renegades Country Band (Chile) – Gabriel Gratzer – Charlie Callthrop – Pasto Loco – Ochenta Noventa – Angry Zeta – Tanna Ramponi ft. Annie Jane Merkley (USA) & Blanca Hiriart (Chile) – No Bull – Tennessee Country – Melody & Co. – Mack Stevens & The Sons of Sam (USA) – The Reyband – Billy La Rocka – Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

Domingo 24, desde las 10:30hs:

All Togheter 3 / Encuentro de Line Dance Av. Costanera – Hot Picking Brothers – Carlos Arcuri & The Dusty Devils – The Greens – Queen Bee – Janise – Valum – Green Tongues – Ciervo Tapera – Los Búfalos Sedientos (Córdoba) – Pelvis – Kurt’s Friends – D’Vintash – Fernando Goin – Argentina Gospel Singers – Johny Tedesco – Orlando Curti & The Groove Seekers – Adrian Tigen – Max & Line Dance Show – Countruck (Brasil).