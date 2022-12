José Luis Quiroga, “Pepe” para todo Arrecifes, excombatiente de Malvinas, habla de la identificación que siente con la Selección Argentina de fútbol que este domingo disputa la final del Mundial de Qatar.

“Hace mucho que no veo a una selección tan identificada con la gente. Más allá de los resultados, se nota que es un grupo de buenos pibes, sencillos, humildes, que se llevan bien y dejan todo en la cancha, sienten la camiseta y al país”, contó en una entrevista en RADIO UNO (107.1) el sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano en la guerra de las Islas.

“Por supuesto que vi todos los partidos. Todos saben que me gusta mucho el fútbol desde siempre. Y cuando escucho que los jugadores cantan ‘por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré’ me llega mucho, me emociono, y hasta se me ha caído alguna lágrima. Es muy importante que no nos olviden, no tanto a los que estamos sino a los que quedaron allá, a los que lamentablemente murieron”, confiesa Pepe, ciudadano ilustre de Arrecifes y que cuenta con una calle con su nombre en su barrio, Palermo.

También revela un dato muy particular: “Es inevitable que ante esto me vuelva a la cabeza cuando regresamos de Malvinas, en 1982. Se estaba jugando el Mundial de España y yo no entendía cómo la gente estaba viendo los partidos como si no pasara nada, cuando estábamos en guerra y muchos pibes habían muerto. Cuando llegamos a Zárate estaban viendo los partidos; algunos de los que volvimos los miraban a la pasada; yo no, no podía. No me importaba el Mundial, estaba pasando por otra cosa mucho más dura”.