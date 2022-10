En agosto de este año, el vecino Cristian Losada realizó una denuncia pública en sus redes sociales, manifestando que “dejo de ser parte de esta gestión municipal por por la gran corrupción en el manejo de los fondos”.

Ante esto, el concejal Sebastián Reigosa presentó la denuncia en la Justicia, por intermedio de la Ayudantía Fiscal de Arrecifes y el caso fue tratado en el Concejo Deliberante.

En ese momento se resolvió convocar a Losada al Concejo Deliberante para que amplíe su denuncia ante la comisión interna de Asuntos Especiales, que puede integrar la totalidad de los ediles. Finalmente, esta invitación le fue cursada para el miércoles 19 de octubre a las 20:00.

Recordamos que el Concejo Deliberante no tiene la facultad de citar a ningún vecino particular, por lo que se lo convoca con carácter de invitación. En este caso, Losada decide si asiste o no, aunque adelantó que lo hará.

En este tiempo el denunciante, quien aseguró que trabajó en obras públicas de la Municipalidad, declaró en varias oportunidades en la Justicia, más precisamente ante la Fiscalía del Dr. Darío Giagnorio en San Nicolás; el mismo que aún lleva adelante la denuncia sobre las becas estudiantiles otorgadas por la Municipalidad de Arrecifes en el año 2020.