En la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, el pasado viernes, exclusiva para tratar las denuncias sobre corrupción en la Municipalidad de Arrecifes, el concejal Daniel Bolinaga aportó más pruebas al conocido como “Caso Losada”.

El ex tres veces intendente detalló una extraña facturación de Cristian Fabián Losada hacia la Municipalidad de Arrecifes que no se condice en absoluto con una obra real.

Para comenzar, en su anterior exposición en el Concejo Deliberante, Losada desconoció su letra en la confección de dichas facturas que, como particularidad adicional, arrancan desde el número 2 de un talonario impreso de 50, lo que evidencia que el denunciante “se inició” en la actividad de obras públicas exclusivamente para la Municipalidad, ratificando sus dichos: “Yo me dedicaba a la gastronomía y el intendente Olaeta me llamó y me dijo que la deja y que pase a hacer bacheos, de lo que yo no tenía ni idea”.

Otra particularidad del talonario -sin introducirnos aún en la confección de las facturas- es que se imprimió en mayo de 2016 con vencimiento el 10 de septiembre del mismo año, período en el que se hicieron solamente nueve facturas y todas al Municipio. A estas facturas, Bolinaga las calificó de “re truchas”.

LA FACTURACIÓN

Por la misma obra de bacheo que figura en las facturas, en la número 3 del 11/7/16 se pagaron $ 705 por metro cuadrado.

El 4/8/16, casi un mes después, se pagó más barato según consta en la factura número 6: $ 567 el m2. Pero esto no es todo, ya que exactamente el mismo día (reiteramos, por la misma obra) se abonaron $ 388 por m2 de la factura Nº 7. Por las dudas, aclaramos: se trató de una extensión similar de bacheo: 61,72 m2 y 64,8 m2.

La diferencia en los precios es imposible de argumentar, por lo que resulta difícil que se trate de una facturación real; mucho más si tenemos en cuenta, aparte, que en menos de un mes se facturaron 126 m2 de obra hecha por la misma “empresa de Losada”.

Esto no termina acá, ya que el 1/9/16, menos de un mes más tarde, se volvió a pagar “carísimo” el m2 de bacheo: $ 885 por la factura número 8 (consecutiva a la anterior). Pero seis días después el valor del metro cuadrado volvió a bajar extrañamente, ya que el 7/9/16, por la factura Nº 9, se abonó $ 751 el m2.

MIRÁ LAS FACTURAS