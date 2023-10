El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires (PBA) anunció que la verificación tendrá un aumento de 54%, tras la aceleración de los precios en los últimos meses.

La ley estipula que todos los autos de dos años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros, radicados en la provincia, deberán realizar la VTV para controlar “el estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes”. No obstante, se sabe que vehículos muy antiguos y deteriorados que no pasarían esta verificación, circulan también sin problemas y no se los para en los controles de tránsito.

Por otra parte, responsables de la empresa que realiza esta tarea, informaron a DIARIO UNO que ya hace tiempo dejaron a venir a Arrecifes con su planta movil porque nuestra Municipalidad dejó de hacer los convenios para habilitar un lugar físico.

La suba del 54% en la VTV dejó un nuevo cuadro tarifario que es el siguiente:

Motos: $ 2.961

Vehículos livianos hasta 2.500 kg: $ 9.870

Vehículos pesados de más 2.500 kg: $ 17.767

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 4.935,

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 8.883

Cabe resaltar que están exentos del pago los vehículos de uso municipal, bomberos y de personas con discapacidad. Sin embargo, igual deberán pasar la revisión.

NUEVO REQUISITO PARA TRAMITAR LA VTV

La provincia de Buenos Aires exigirá a todos los conductores que tramiten el Domicilio Vial Electrónico (DVE) para trámites como la VTV, solicitar el registro y resolver infracciones de tránsito.

La diligencia es similar a una casilla de correo electrónico en la cual el titular recibirá todo tipo de comunicaciones relacionadas con la licencia y las multas.