¿Qué se hizo con los más de 1.000 millones de pesos disponibles para obras públicas en la gestión de Javier Olaeta? No se sabe.

¿Por qué vino dinero del Gobierno de la Provincia para la construcción de 20 viviendas y el siete años se acaban de terminar apenas 10? No se sabe.

¿Cómo se eligieron las 10 personas a las que se le entregarán esas casas? Tampoco se sabe.

¿Por qué se recibieron cientos de millones, también de Provincia, en concepto de Fondo educativo y sigue habiendo escuelas con necesidades básicas de infraestructura? No se sabe,

¿Por qué aún no se presentó en el Concejo Deliberante la documentación requerida por las múltiples denuncias de corrupción del excontratista Cristian Losada? No se sabe.

¿Por qué la Municipalidad de Arrecifes elimina de los informes de prensa los reiterados robos que ocurren en nuestra ciudad, y sólo los comunica sin son esclarecidos?

¿Por qué no sabemos cómo funcionan las cámaras de fotomultas y radares? ¿Quién cobra las infracciones? ¿Qué se hace con ese dinero?

¿Por qué los arrecifeños no conocemos cuánto dinero se gasta en las habituales fiestas populares? ¿Cuánto se les cobra a los expositores? ¿Quién lo cobra? ¿A qué se destina esa plata?

¿Por qué no sabemos adónde fueron a parar, por ejemplo, las cientos de luminarias antiguas que se sacaron en Arrecifes para colocar la iluminación LED?

¿Por qué no sabemos -ni hay registros, aparentemente- quién, cómo y cuánto se cobra por las publicidades en la Radio Municipal? ¿Quién se lleva esa plata?

¿Qué se hizo con el dinero que se juntó para el inexistente “nuevo Hospital”?

¿Por qué nunca se terminó el Gimnasio Cubierto, para el que vinieron fondos de Provincia y ni el piso le hicieron?

¿Por qué hay profesionales médicos que cobran religiosamente sus sueldos y no van a trabajar al Hospital Municipal?

¿Por qué siguen haciendo cloacas si no funcionan las plantas depuradoras?

¿Por qué hay funcionarios municipales y concejales que son proveedores de la Municipalidad con otros nombres?

¿Por qué, una vez más, las Becas Municipales a estudiantes comenzarán a pagarse recién en mayo si el dinero está disponible?

¿Por qué hay patrulleros nuevos que no funcionan o no se usan? ¿Por qué cada vez hay menos efectivos policiales en la Comisaría?

Y así podríamos seguir con innumerables preguntas sobre una gestión de gobierno municipal oscura, que no rinde cuentas de nada, que se maneja a su antojo como si la ciudad fuera propiedad del Intendente. Nada se sabe, no se logra que se informe lo que debe ser público, y no pasa nada. Por algo estamos como estamos.