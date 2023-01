La Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes presentó una nota en el Concejo Deliberante al haber tomado conocimiento del decreto municipal que establece un aumento del 100% en el estacionamiento medido y pago en la zona céntrica de nuestra ciudad.

En dicha nota, firmada por el presidente de la entidad, Carlos Boyadjian, y el tesorero, Marcos Giraudo, se solicita a los concejales “tengan a bien estudiar debidamente este aumento antes de darle aprobación, ya que se establece como fecha de implementación de las nuevas tarifas el 1 de febrero”.

Al mismo tiempo, se ofrecieron “a concurrir a una reunión con la Comisión de Presupuesto del HCD para hacerles llegar nuestras humildes sugerencias en el sentido de que se puedan mejorar los ingresos de los trabajadores que venden las tarjetas de estacionamiento y no se siga cargando con mayores gastos a los comercios y sus empleados”.

El Concejo trató anoche este aumento y resolvió pasarlo a comisión para su estudio. También se aceptó el pedido de la Cámara y sus integrantes serán invitados para escuchar lo que puedan aportar.

Esta mañana, en RADIO UNO 107.1, Carlos Boyadjian agradeció a los concejales por haber tenido en cuenta el pedido y manifestó que “la intención no es oponerse, sino que cada uno manifieste su punto de vista y haga el aporte que considere necesario para que la decisión sea justa y no perjudique a nadie. Entendemos con diálogo puede arribarse a un mejor puerto; no son temas para aprobar a las apuradas y sin escuchar a las partes afectadas”.

LA NOTA DE LA CÁMARA