En la madrugada de este martes, Karen Ortiz, vecina de barrio El Lago, denunció a través de sus redes sociales el robo de un secarropas marca Kohinor del interior del lavadero de su casa y pidió colaboración a quien tenga algún dato sobre el mismo, sabiendo que los chorros enseguida lo ponen a la venta.

Además, resaltó que es la tercera vez que le entran a robar: “Primero fue una bicicleta y en el verano, una hidrolavadora”.

Por RADIO UNO 107.1, Karen amplió la situación: “Ya sabemos quiénes fueron: dos chicos, de 16 y 17 años. Los busqué por Facebook y les hablé a los dos; me contestaron y se echan la culpa entre ellos, ambos me dicen que fue el otro”.

Y lo más indignante que comentó la vecina es que “uno de ellos me dijo que ya se lo vendió a la tía en $ 7.000. Le dije que yo le daba esa plata, pero que me lo devolviera, y ahí me bloqueó”.

Consultada sobre si radicó la denuncia, la joven Ortiz manifestó: “No, no la hice porque no sirve para nada. No es la primera vez que nos pasa y la Policía nos dice que no puede hacer nada, que son menores. Es una locura porque nosotros mismos averiguamos, descubrimos quiénes fueron, sabemos dónde está lo que nos robaron y nadie hace nada”.

Y añadió: “Con la nena a la que le robaron la bicicleta la semana pasada (hecho que se compartió por todas las redes sociales) pasó lo mismo: tuvo que ir la mamá a la casa de los chorros a buscarla porque nadie se ocupó”.

“Son dos pibitos que andan por el barrio durante todo el día, observan todo, nos roban a muchos vecinos y saben que tienen impunidad, que nadie les va a hacer nada. Nosotros somos gente de trabajo y estamos hartos de estas situaciones”, cerró exponiendo una realidad de inseguridad que preocupa a todo Arrecifes.