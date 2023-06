Tener la posibilidad de estudiar carreras universitarias en Arrecifes es algo que viene demandando la población en los últimos años, debido a la descentralización que desarrolla la mayoría de las casas de altos estudios.

Fueron varios los intentos realizados desde la oposición, con gestiones exitosas. Desde el concejal Fernando Bouvier, trayendo a las autoridades de la UNSAdA a hablar con el Intendente, hasta concejales y dirigentes del Frente de Todos, elaborando un proyecto para acceder al Programa Puentes que financia la Provincia de Buenos Aires a esos efectos.

Sin embargo, la gestión municipal de Javier Olaeta ignoró esos intentos. Como también vetó el proyecto de Casa de Estudiantes Universitarios de Arrecifes en Rosario, presentado por el concejal Sebastián Reigosa. De hecho, nuestra ciudad es la única de la región que no cuenta con carreras universitarias públicas. Sí, la única.

¿LA BUENA NOTICIA?

Hoy pareció conocerse una buena noticia al respecto de esta necesidad educacional tan postergada, tan ninguneada. La Municipalidad de Arrecifes emitió un comunicado asegurando que “Arrecifes se incorpora al programa Puentes, que acerca la universidad a los pueblos”.

Sin embargo, según el concejal Gonzalo Peralta esta información no es real. En sus redes sociales, el concejal del FdT y también jefe de la delegación local de ANSES, reaccionó:

“Cuando vi un comunicado oficial de la Municipalidad de Arrecifes diciendo que adherian al Programa PUENTES, tal y como indica la ordenanza 3.474 presentada por nuestro bloque (Frente De Todos) y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante me puse contento ya que poder traer carreras universitarias es muy necesario para el desarrollo de nuestra ciudad.

Pero resulta que aun el convenio no fue firmado, ni tampoco presentado un proyecto formal. Al parecer la voluntad “está” pero hasta el momento solo hicieron un ‘relevamiento’, guardo la esperanza. Pero hacer una publicación sobre algo en lo que aún no han avanzado firmemente me parece una tomada de pelo”.