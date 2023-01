El referente del espacio del PJ Sumate, Patricio Gabilondo, visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y lanzó un mensaje esperanzador sobre el futuro político local, pese a la difícil situación que atraviesa la ciudad a causa de numerosas irregularidades y deficiencias.

“No niego que estamos muy mal, en absoluto. Creo que ya todos los arrecifeños sabemos lo que está ocurriendo con la corrupción, con la falta de una adecuada atención de la salud, con falta de trabajo, de oportunidades de estudio y de crecimiento y demás. Pero soy optimista porque se puede salir de esta situación, Arrecifes puede mejorar mucho. Claro que para ello es urgente un profundo cambio de dirigentes”, expresó el ingeniero civil.

“Esta forma de hacer política del intendente Javier Olaeta, además de ser irregular, atrasa muchísimo, es antigua. Emplea prácticas de hace décadas atrás, con el sólo objetivo de mantener su caudal electoral a base de asistencialismo y sin pensar en el bien común. No da para más. De hecho, en siete años de gestión prácticamente no ha renovado funcionarios y mucho menos el funcionamiento de las distintas áreas. Pero la gente no es tonta y ya se dio cuenta”, añadió.

Y continuó: “En las elecciones de 2023, los arrecifeños tenemos la oportunidad de decidir un gran cambio, eligiendo a gente joven, activa, moderna, con planificación y visión de futuro. Necesitamos ese tipo de dirigentes: que piensen, que caminen, que gestionen, que imiten modelos de ciudades exitosas; no que se limiten a hacer shows gratis para ver cuántas personas meten”.

“Es perfectamente posible levantar a Arrecifes. De hecho, sólo con al presupuesto municipal, sin ayuda de los gobiernos nacionales y provinciales, se puede desarrollar un plan paulatino de construcción de viviendas, por poner un ejemplo. Dinero tiene la Municipalidad, no es un problema de recursos, sólo que hay que volcarlo a la comunidad con inteligencia y planificación, y no destinarlo a vaya saber dónde”, mostró optimismo Patricio.

“Yo le pido a nuestros vecinos que confíen, que no se acostumbren a la chatura y a las irregularidades pensando que ‘esto es lo que hay’. De ninguna manera. Hay muchos dirigentes capaces, honestos y con mucha fuerza y ganas de revertir esta situación. Es imperioso darles la oportunidad; si son de nuestro partido político, mejor; pero el cambio es imprescindible”, cerró Gabilondo.