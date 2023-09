En la última de sus numerosas acciones en esta campaña electoral, Patricio Gabilondo recibió este viernes en Arrecifes al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien acaba de ganar las PASO en su distrito y va por la reelección.

“Nos reunimos con Cecilio porque iniciamos las gestiones para la finalización del reasfaltado de la ruta 191 entre nuestra ciudad y San Pedro”, comentó el candidato a intendente por Unión por la Patria. Y agregó: “Con este objetivo, ya nos encontramos con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leo Nardini, y con el administrador de Vialidad Provincia, Hernán Y Zurieta. Haciendo fuerza entre Arrecifes y San Pedro conseguimos el compromiso para culminar los 25 kilómetros de obra que restan”.

La semana pasada, Gabilondo también recibió al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, quien entregó una ambulancia para el Hospital Santa Francisca.

Unos días después se reunió con Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, “para trabajar en el saneamiento del basural municipal y la gestión integral de residuos”, según contó Patricio. Y estuvo en Casa de Gobierno en La Plata con el gobernador Axel Kicillof y con su ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez “articulando la agenda de nuestra ciudad con Provincia, en temas como infraestructura y servicios públicos, producción y generación de empleo, medioambiente, turismo, deportes y cultura”.

Estas múltiples actividades de uno de los tres candidatos a suceder a Javier Olaeta lo muestran como un dirigente inquieto, activo y emprendedor, con una clara llegada a funcionarios provinciales y nacionales. Pero desde algunos sectores también le genera cuestionamientos.

“Gabilondo se está manejando como si fuera intendente y no se sabe si lo va a ser. Todavía hay una elección por delante y no la está respetando; es la sociedad arrecifeña la que va a decidir quién la representa”, se quejan desde Juntos por el Cambio, quienes aspiran a que Fernando Bouvier sea el nuevo intendente, confiados en su triunfo en las PASO.

¿Está bien que Patricio adelante gestiones o está mal, teniendo en cuentra que mientras no sea autoridad no tiene posibilidades de materializarlas?

El ingeniero civil responde al respecto: “No estoy haciendo nada que no haya hecho en los años que llevo en la actividad política. Claro que no soy intendente y que el 22 de octubre nuestros vecinos van a elegir a quien creen que mejor los representa; pero nunca fui nada, nunca ocupé ningún cargo y siempre me manejé de la misma manera. La gente sabe que no descanso en gestionar y siempre trato de poner lo mejor para el crecimiento de nuestro distrito, ¿por qué dejaría de hacerlo ahora si es para sumar en beneficio de todos?”.