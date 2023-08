El próximo viernes 11 se inicia el Torneo Clausura de primera división que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

El sistema de disputa será diferente del Apertura, que ganó Argentino. En esta ocasión los 10 equipos estarán divididos en dos zonas de cinco, ordenadas de acuerdo a su ubicación en el primer certamen del año.

La Zona A está conformada por Argentino, Sirio Libanés, Sportivo Rojas, Ricardo Gutiérrez y Círculo Italiano de Colón. La Zona B la integran Alianza de Colón, Comunicaciones, Sports, Gimnasia y Esgrima y Juventud.

La forma de disputa de la Fase Regular será a dos ruedas (ida y vuelta) y los tres primeros de cada zona se clasificarán directamente a los playoffs, mientras que los equipos que finalicen en la cuarta y la quinta posición disputarán repechajes para definir las últimas dos plazas en los cuartos de final.

Ricardo Gutiérrez debuta en el Clausura recibiendo a Sportivo Rojas (en día y hora a confirmar). El resto de los encuentros de la primera fecha son: Círculo Italiano vs. Sirio Libanés; Juventud vs. Comunicaciones y Gimnasia vs. Sports. En la Zona A quedará libre Argentino y en la B, Alianza.