El precandidato a intendente de Arrecifes por Juntos por el Cambio Fernando Bouvier compite en las PASO del próximo domingo con el actual intendente, Javier Olaeta, quien aspira a un tercer período de gobierno que sería histórico para nuestra ciudad, ya que nunca se dio.

Uno de los dos quedará en el camino el 13 de agosto y el otro seguirá rumbo a las elecciones generales de octubre, donde se medirá con el ganador de la interna de Unión por la Patria (Bernardez, Eterovich o Gabilondo) y con Pablo Regueira, precandidato de Milei que no tiene internas.

“Creo que tenemos buenas chances de ganarle a Olaeta el domingo, si bien será una elección pareja y difícil teniendo en cuenta que nos enfrentamos al poderío de todo un aparato municipal de ocho años de gobierno”, pronosticó Bouvier.

“Sentimos en la calle mucho apoyo de la gente para cambiar una gestión que no le ha dado respuestas a los vecinos prácticamente en ningún sentido. A Olaeta la ciudad le dio una segunda oportunidad pero no creo que le dé una tercera, con todos los problemas y causas judiciales que tiene la Municipalidad”, amplió el concejal del PRO.

“Todos sabemos que Arrecifes no está bien, que tiene muchas carencias y necesidades. Basta con mirar a cualquiera de las ciudades de la región, conducida por cualquier color político, para comprobar cuanto terreno hemos perdido.

No hay nada que no necesite mejorarse en Arrecifes: atención de la salud, condiciones del sistema educativo, generación de fuentes de trabajo, oferta de estudios para quienes terminan la secundaria, la seguridad, el tránsito, el estado del basural, la red de agua potable, el funcionamiento de las plantas depuradoras, las condiciones de infraestructura en los barrios, Todd y Viña… Y así podría seguir. Pero lo primero que hay que cambiar es el trato del Municipio con el vecino, a quien no se escucha, se menosprecia y en muchos casos ni siquiera se atiende”, se explayó Bouvier.

“Hace años que nos venimos preparando con nuestro equipo y estamos capacitados para darle a Arrecifes ese cambio que necesita. Y el incondicional apoyo que tenemos de Patricia Bullrich, de Néstor Grindetti, de Cristian Ritondo y todo nuestro grupo político, será muy importante para el éxito de nuestra gestión”.