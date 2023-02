Desde que aparecieron las imágenes de Delfina Gerez Bosco muy cerca de Martín Coggi dentro de El Hotel de los Famosos 2, Fernando Beni, el marido de la modelo y con quien tienen un hijo en común salió a decir “que era un cornudo más en la viña del Señor”, confirmando que ellos seguían juntos.

A raíz de todo este escándalo, la arrecifeña ahora contó su versión en diálogo con Luli Fernández para ‘Socios del Espectáculo’. Luli aseguró: “Hablé con los dos. Ella me dijo ‘cuando entré al hotel me di cuenta lo triste que estaba y lo infeliz que era. Con Martín nos hicimos muy amigos y con el tiempo me di cuenta cuánto me gustaba’”, comenzó diciendo la panelista.

Por su parte, Fernández sumó: “Ella me asegura que no vivía más con Fernando al momento de entrar al hotel, me dijo ‘ya no vivíamos juntos’”. Aunque cabe destacar que Beni, responsable de marketing de la ACTC, dice todo lo contrario.

“Él me dice ‘yo vivía bajo el mismo techo con ella, de hecho estoy viendo y resolviendo mi situación habitacional’, él se va del departamento cuando ella sale del hotel”, reveló Luli Fernández.

La palabra de Fernando Beni: