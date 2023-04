El inglés Callum Ilott logró lo que jamás hubiera imaginado en su carrera deportiva: ser tendencia en la Argentina.

El momento que vivió en pista este domingo con su compañero del equipo Juncos Hollinger Racing, Agustín Canapino, en la carrera de IndyCar de Long Beach, hizo que todos apuntemos a él.

Cuando el arrecifeño iba primero (sí, primero), aprovechando que casi todos los autos habían entrado a boxes a cambiar neumáticos, la estrategia se derrumbó al encontrarse con Ilott saliendo de los pits y frenándolo, provocando que el brasileño Helio Castroneves lo toque y lo obligue a parar.

Ante la andanada de insultos por redes que recibió el piloto británico, Agustín salió a bancarlo y a agradecerle por todo lo que lo ayuda. Pero esto no impidió que Callum quede impresionado por tantas “muestras de afecto” y lo manifestó por Twitter.

“Genuinamente impresionado por la cantidad de amenazas de muerte y abuso que he recibido ?

Definitivamente un nuevo récord por mucho, realmente aprecio el esfuerzo por ayudarme a aprender todas estas nuevas palabras en español ? Me voy a la playa ahora ? hasta luego ??”, escribió.

Genuinely impressed by the amount of death threats and abuse I’ve received ?

Definitely a new record by far, really appreciate the effort to help me learn all these new Spanish words ?

I’m going to the beach now ? hasta luego ??

— Callum Ilott (@callum_ilott) April 16, 2023