La Provincia de Buenos Aires busca reducir el nivel de repetidores en las escuelas secundarias, por lo que el Consejo General de Educación podría debatir en estos días el proyecto.

La polémica se despertó en agosto de 2022 cuando se conoció que la Dirección General de Cultura y Educación analizaba la posibilidad de actualizar el régimen secundario.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el diario Perfil, hay una reunión prevista para este jueves 9 de febrero a las 16 horas y, en el caso de que llegue a tratarse la iniciativa y ésta se apruebe, se publicará la resolución formal.

Sin embargo, aún “no se sabe si se aprobará” tras la discusión del Consejo, integrado por tres representantes del Frente de Todos y otros tres de Juntos por el Cambio, junto con cuatro representantes gremiales.

De aprobarse, todo apuntaría a que este nuevo modelo educativo comience a entrar en vigor el próximo 1 de marzo con el inicio del ciclo lectivo.

140 MIL ALUMNOS REPITEN CADA AÑO

Cuando comenzó a circular este proyecto, el director de Educación de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que la repitencia “tal como funciona ahora, no sirve”, ya que, según las estadísticas, repiten más de 140 mil estudiantes cada año.

De esta manera, Educación tiene el objetivo de terminar con el alto nivel de deserción escolar, por lo que podría reducir el número de materias troncales. En ese sentido, el Sileoni explicó hace unos meses que “hay evidencia científica de que no se aprende más repitiendo de grado. Si de 12 materias aprobó nueve y repitió, perdió el tiempo en las nueve aprobadas”. “El pibe pierde un año y hay desaliento, abandono”, agregó.

Además, se sumará el registro de trayectorias educativas, en el que cada docente hace un seguimiento constante del proceso educativo del alumno. El nivel alcanzado durante su trayectoria educativa será el que determine si una materia está aprobada o no. Siguiendo lo que se implementó durante la pandemia, esto diferenciará a los que alcanzaron los aprendizajes correspondientes de la materia, de los que no lo hicieron pero mantienen una vinculación pedagógica y a quienes no lo hicieron como tampoco estuvieron vinculados con la escuela.