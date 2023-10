Fernando Bouvier visitó este jueves los estudios de RADIO UNO ARRECIFES (107.1) y recorrió distintos aspectos de su camino en busca de acceder a la Municipalidad de Arrecifes, en el que compite con Patricio Gabilondo y con Pablo Regueira.

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio habló sin tapujos, dejando conceptos interesantes:

“Si Olaeta se hubiera manejado distinto, si hubiera gobernado con transparencia y nos hubiera escuchado, quizás hoy yo no sería candidato a intendente. Pero nos subestimó a nuestro grupo y a mí, por eso dejamos la alianza con el radicalismo. Nunca integramos su gestión de gobierno y nunca se tuvo en cuenta nuestras opiniones, ni siquiera nos invitaban a las reuniones. Por eso decidimos hacer nuestro propio camino. Mucha gente nos pedía que nos alejemos y nos dio su respaldo en las urnas”.

“Quisieron bajarnos de nuestra candidatura, no nos dejaban presentar la lista el día de cierre en La Plata; pero la peleamos y afortunadamente pudimos competir. No tenemos un estilo confrontativo y generalmente esquivamos las polémicas porque creemos que los vecinos no quieren eso; aunque no significa que no tengamos fuerza. Tener carácter no es sinónimo de gritar, de pelear; es seguir adelante superando todos los obstáculos como lo venimos haciendo. Y de la misma forma y con la misma fuerza nos venimos preparando”.

“El resultado del 22 de octubre no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos el mejor equipo para gobernar Arrecifes, el más confiable. Creo que a la hora de votar es muy importante ver cómo se rodea cada candidato, y en ese sentido tenemos una amplia ventaja. Nosotros tenemos un grupo que viene trabajando desde hace ocho años, integrado por gente seria y capaz, siempre en el mismo lugar y con la misma línea; no somos un conjunto de políticos reunidos hace dos meses sólo con un fin electoral. Por esto y por el resultado de las PASO, somos muy optimistas sobre el resultado de la elección”.

“A la ciudad hay que mejorarla en todos los aspectos, pero hay tres ejes básicos que hay que empezar a cambiar desde el primer día: trabajo, salud y educación. Tenemos propuestas concretas para los tres. Respecto de la generación de fuentes de empleo, junto con Nación y Provincia vamos a disminuir las cargas impositivas sobre los sectores productivos, empresariales y comerciales para que les permitan tomar más personal. En salud hay que mejorar urgentemente la calidad en la atención de los pacientes y universalizarla; no puede ser que el acceso a la salud dependa del poder adquisitivo de cada vecino. Y en educación, ya gestionamos con autoridades de cinco universidades el dictado de carreras en nuestra ciudad; vamos a construir un sector universitario donde se está levantando la nueva terminar de ómnibus, que no sirve para ese fin”·.