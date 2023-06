En sus redes sociales, el PRO Arrecifes hizo público el lanzamiento de Fernando Bouvier como precandidato a intendente de nuestra ciudad dentro del espacio que lidera Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri es una de las postulantes de Juntos por el Cambio a la Presidencia de la Nación, con Néstor Grindetti como precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

“Es un hecho que vamos a competir por la Municipalidad de Arrecifes. Hace tiempo que estamos trabajando para ello y en los próximos días haremos el anuncio oficial junto a nuestro grupo”, aceptó el concejal de Juntos-PRO.

“Nosotros somos consecuentes con nuestras ideas y estamos siempre en el mismo lugar, con Patricia, ahora Grindetti como candidato confirmado a Gobernador y junto a Cristian Ritondo. Tenemos el total apoyo de ellos e integraremos su lista. También somos consecuentes con nuestras acciones, ya que estamos del lado de la honestidad, la seriedad y el contacto permanente con los vecinos; por ello nunca integramos la gestión de Javier Olaeta y luego también nos separamos de su grupo político”, lanzó Bouvier posicionándose en la vereda de enfrente del actual Intendente.

Respecto de los movimientos internos de Juntos por el Cambio en Arrecifes y de distintas versiones sobre quién representará a quién en las PASO, el referente del PRO local disparó: “Olaeta anda desesperado buscando tener la boleta de Bullrich, como hace poco tiempo recibió a Diego Santilli junto con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, buscando la boleta de Horacio Rodríguez Larreta. La realidad es que el radicalismo local no quiere ir con los candidatos radicales porque sabe que pierde”.

“Los candidatos de Patricia Bullrich en Arrecifes somos nosotros, pero no me molestaría que Olaeta también tenga su boleta. Iremos a las PASO a competir democráticamente y ahí serán los arrecifeños los que decidan quién de nosotros los puede representar mejor en las elecciones generales. Yo lo voy a enfrentar de cualquier manera. Particularmente, no creo que a Bullrich le agrade mucho tener en Arrecifes a un candidato como el actual intendente, con todos los cuestionamientos que sabemos viene teniendo”, cerró Bouvier.