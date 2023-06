La edad es solo un número. Oriundo de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Martín Ríos es de los jugadores más grandes que tenemos en nuestro fútbol argentino. Nacido el 14 de julio de 1977, Laucha, como lo apodan, demuestra fecha tras fecha lo que es ser profesional.

DEL PRESENTE AL PASADO

A sus 45 años, defiende el arco de Deportivo Merlo en la Primera B. Es un tanto curiosa su estadía en el Charro. Llegó en el 2022, y era titular. Con el correr de los partidos y una lesión de por medio, Ríos, perdió el puesto y le tocó sumar desde el banco de suplentes, o incluso, llegó a no estar convocado. En el 2023, comenzó desde atrás nuevamente. La incorporación del Pampa Báez en el club de Parque San Martín, y la continuidad de Manzini como DT, hacían pensar que el ex Brown de Adrogué iba a sumar pocos minutos. Pero todo cambió. Los malos resultados hicieron que Manzini deje el club. Con la llegada de Fabbiani al Charro, las cosas son distintas. El Ogro tomó la decisión de no contar más con Báez en el arco y ese puesto devolvérselo a Martín Ríos.

Previo a su llegada al club del Oeste, el arquero pasó por varios equipos. Se inició en las Inferiores de Boca y pese a su estadía en el Xeneize, su debut en Primera División se dio en Huracán. Llegó al Globo en el 97. En el club de Parque Patricios, estuvo seis años. En ese transcurso consiguió el ascenso a primera en la temporada 1999 – 2000. Fueron 140 partidos en el Quemero. Un jugador querido en Huracán.

Del Globo pasó a Ferro. Dos años en Caballito. 80 partidos y un buen nivel mostrado, causaron interés en Ecuador. En el 2005 pasó a la Universidad Católica. En el fútbol ecuatoriano fueron dos temporadas. Consiguió el ascenso a la primera división de dicho país. Cabe destacar que en ese momento, el Camaratta llevaba 15 años jugando en la Serie B.

Tras su paso por el exterior, retornó a nuestro país. Recaló en Juventud Alianza. De ahí, pasó a Deportivo Maipú. Del club mendocino, se fue a Estudiantes de Buenos Aires. En el Pincha estuvo tres años, donde jugó 163 partidos. . De Caseros, se fue a Adrogué. En Brown, el Brown de Pablo Vicó, es un jugador recordado con mucho cariño. Supo ser parte del ascenso a la B Nacional en el 2015 y acumuló más de 200 partidos en el Tricolor. Además, también en el club de Adrogué, es reconocido por esa tanda de penales ante Independiente en la Copa Argentina, donde Ríos se lució tapando dos penales. Sin dudas una carrera atravesada por el Ascenso.

BUFFON Y RÍOS, 45 AÑOS Y SER ARQUEROS

Tanto Gianluigi Buffon como Martín Ríos cuentan en su espalda con 45 años y gran parte de ellos abocados a su carrera. Ambos juegan en el Ascenso. Uno en Italia, el otro en Argentina. Dos ejemplos, salvando las distancias entre ambos, de que si sos profesional, jugás a nivel profesional por mucho tiempo.

Por Lucas Capano

