El concejal Fernando Bouvier visitó este viernes los estudios de RADIO UNO (107.1) y confirmó la intención del PRO de Arrecifes de intentar ser gobierno municipal en estas elecciones 2023.

“Sí, lo tenemos decidido en el grupo. Nos presentaremos en las PASO apoyando la candidatura de Patricia Bullrich a presidente de la Nación y de Néstor Grindetti a gobernador de la Provincia”, aseveró el referente del macrismo local.

“Nosotros venimos trabajando con Cristian Ritondo, quien se encolumnó detrás de la candidatura de Grindetti, como también lo hicieron Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, los otros posibles precandidatos de Patricia. Por lo tanto, seguimos todos juntos; a nivel local a nosotros no nos cambia nada”, explicó Bouvier sobre la confirmación del intendente de Lanús como candidato de Bullrich.

Y si bien manifestó su intención de competir por la Municipalidad, el concejal no aseguró que sea el candidato a intendente de su espacio: “Puedo ser yo pero también puede ser Gustavo Picoy, quien nos honra con su capacidad y experiencia. Más allá de quien encabece, lo que tenemos muy claro es que queremos darle a Arrecifes una gestión honesta, transparente, pujante y que, fundamentalmente, escuche a los vecinos. Hace ya dos años dijimos que no se los escuchaba; ahora ni siquiera se los atiende en la Municipalidad”.

Consultado sobre la posibilidad de que baje alguna línea política indicando que no haya internas en Juntos por el Cambio en Arrecifes, Bouvier fue tajante: “No hay ninguna chance de que me junte con Olaeta. Sé que se anda diciendo eso, pero representamos cosas muy diferentes. Si bien hace unos años compartimos el espacio político con el Intendente, jamás fuimos parte de su gestión; nunca tuvimos injerencia y tampoco si quiera fuimos consultados ni tenidos en cuenta”.

“Particularmente no puedo negociar nada con Olaeta por una cuestión electoral porque no va con mis principios, y creo que a esto lo comparte todo nuestro grupo. En 2021, cuando decidimos ir a internas tuve todo tipo de ofrecimientos de la actual gestión municipal para que bajemos nuestra lista, pero no lo aceptamos. Mucho menos lo haremos ahora, con todo lo que se supo en el último tiempo sobre cómo se manejan, con una total falta de transparencia”, reafirmó.