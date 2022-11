El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, se largó oficialmente como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza Juntos por el Cambio.

Lo hizo esta semana en Pinamar, distrito comandado por Martín Yeza, donde los equipos técnicos del ex ministro de Seguridad bonaerense debatieron durante dos jornadas.

Los rivales internos que tiene Ritondo en sus pretensiones de suceder a Axel Kicillof en 2023 son Diego Santilli y Javier Iguacel, aunque el intendente de Capitán Sarmiento “se bajó” en las últimas horas y también se alineó en el ritondismo.

Es que el apoyo que recibió el presidente de la principal bancada opositora al Gobierno nacional fue muy fuerte durante el plenario de Pinamar. Nada menos que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal manifestaron públicamente el respaldo a su candidatura.

Esto deja al también diputado nacional Santilli marginado a contar sólo con la venia de Horacio Rodríguez Larreta en un sector del PRO que ha perdido mucho peso.

. @cristianritondo tiene la fuerza, la experiencia y el equipo que la Provincia necesita.

Confío en él y en todo nuestro equipo para continuar el camino del cambio que empezamos en 2015. pic.twitter.com/4Zu4E75L3B — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 16, 2022

EL LUGAR DE BOUVIER

Fernando Bouvier es, sin dudas, el referente del ritondismo en Arrecifes. En la lucha de varios dirigentes del PRO locales por contar con una lista del macrismo, el concejal saca ahora claras ventajas por su fidelidad. Ritondo en particular le valora mucho no haberse desviado nunca de su espacio (por ello no recibieron a Santilli en la sede partidaria de Avenida Merlassino) y el haberse despegado antes del oficialismo arrecifeño cuando Javier Olaeta decidió apoyar al radical Facundo Manes.

En ese contexto, Bouvier es una de las figuras más respetadas del espacio dentro de la Segunda Sección Electoral, incluso más que algunos intendentes como Javier Martínez (Pergamino), Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y el mismo Iguacel.

Tal es así que el único concejal “PRO puro” de Arrecifes integra todas las “mesas chicas” de Ritondo en la región y fue invitado a participar de los equipos técnicos en Pinamar.

¿SERÁ CANDIDATO A INTENDENTE?

Muchos posicionan a Bouvier yendo a una interna de Juntos por el Cambio contra Olaeta (PRO contra UCR) en 2023, pero por el momento no se sabe siquiera si habrá PASO ni si Juntos continuará unido.

Fernando evita hablar de candidaturas: “Por el momento ni lo pienso. Los arrecifeños tienen muchos problemas como para estar pensando en una candidatura a casi un año de las elecciones”. Y disparó: “Me preocupa más seguir trabajando con los concejales de la oposición buscando lograr que el Ejecutivo municipal aclare todo lo que tiene para aclarar; por algo desde el PRO nos negamos a seguir apoyando a la gestión de Olaeta”.