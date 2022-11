El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez amenazó a Lionel Messi por una supuesta actitud del capitán de la Selección que sólo vio Canelo luego de la victoria de la Argentina sobre México en el Mundial de Qatar.

El actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB, tuiteó: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó. Y amenazó: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

La gran mayoría de los que comentaron el enojo del mexicano le hicieron ver que está equivocado. Es que Messi se está sacando los botines y toca con uno de sus pies la camiseta verde que había intercambiado. Las casacas argentinas también se encontraban en el piso. Canelo les respondió a todos, siguiendo con su enojo y exigiéndole a Lío que pida disculpas. Muy pesado con el tema.

PONZINIBBIO LE PARÓ EL CARRO

Al que no le respondió Álvarez es a Santiago Ponzinibbio, peleador argentino de la WFC en la categoría welter.

El platense que vive en Miami le comentó: “El que toca a Lio Messi, lo mando a dormir @canelo”.

El luchador de artes marciales mixtas habló esta mañana por RADIO UNO ARRECIFES (107.1) y manifestó: “Lo conozco a Canelo y lo respeto, como también respeto al pueblo mexicano. Pero también conozco a la Pulga y es el deportista más correcto y respetuoso del mundo. Canelo se desubicó mal. Aparte de no haber existido el hecho que relata, ¡cómo un boxeador va a amenazar con pegarle a un futbolista! Y menos a Messi, nuestro ejemplo y estandarte. Si se mete con Lio, se mete conmigo. Ya le dije: ¿por qué no me amenaza a mí? Me gustaría estar cuando lo encuentre, como dice él, a ver cómo le va”.

Ponzinibbio peleará el 10 de diciembre en Las Vegas contra el histórico norteamericano Robbie Lawler, campeón de la WFC entre 2014/2016, en la categoría welter.

Escuchá al peleador argentino en Radio UNO: