La candidata a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no encuentra el rumbo de su campaña. Al verse notablemente superada y opacada por Javier Milei entre el electorado de derecha, apela a las más diversas e insólitas propuestas y acciones de marketing político. Y este sábado se despachó con dos anuncios insólitos.

En su recorrida por ciudades de las provincias, a la que llama “Marcha para liberar a la Argentina del Kirchnerismo”, se subió a un caballo en la localidad santafesina de Humboldt y trotó unos metros con una bandera argentina, afirmando “A la Casa Rosada entramos así”.

Además, por medio de sus redes sociales, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri prometió construir una unidad penal modelo de máxima seguridad donde advirtió que va a encerrar “a narcos, corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas”. Y para completarla, mostró que ese penal se va a llamar “Dra. Cristina Fernández de Kirchner”.

El reality show de la candidata que pretende gobernar la Argentina llegó a su punto máximo. Y todavía falta un mes. No parece serio, pero como no somos candidatos a presidente no opinamos…

“A LA CASA ROSADA ENTRAMOS ASÍ” Pato Bullrich sigue recorriendo los pueblos del interior del interior del país. Ahora, en Humboldt, Santa Fe, marchando a caballo ???.#EsAhora y es para siempre. pic.twitter.com/e9pgPOlqan — Maximiliano Defranchi (@mdefranchi) September 23, 2023