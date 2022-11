Es sabido que varios establecimientos educativos de Arrecifes, en sus tres niveles, sufrieron falta de calefacción en este invierno, algunos teniendo que soportar temperaturas bajo cero.

Con el tiempo se fue solucionando este problema, no sin perder horas de estudio y días de clases.

Parece increíble, pero cambió la estación del año y son los padres quienes nuevamente tienen que salir a reclamar, porque aparentemente las autoridades responsables “no se dan cuenta”.

En grados de primaria de la Escuela 33, que funciona en el edificio de la Escuela Nacional, niños pequeños se encuentran sufriendo altísimas temperaturas encerrados en aulas sin tener siquiera ventiladores, y en el horario pico de calor: de 13:00 a 17:00.

“Nos dicen que a los ventiladores de techo de los salones los retiraron el año pasado para poner nuevos pero nunca volvieron, ni los nuevos ni los anteriores. Ahora nos piden colaboración a los padres, que llevemos ventiladores de pie; algunos podemos pero la mayoría no. Pero tampoco es solución.

Los nenes están sufriendo mucho esta ola de calor y nadie nos da una solución. Tienen clases hasta el 22 de diciembre y no van a aguantar en esta situación, que es crítica para los chicos”, reclamaron padres ante este diario.

“En invierno no tenían calefacción y los hacían volver a sus casas porque no se aguantaba el frío. A los chicos que no se podían conectar por zoom les pusieron faltas y los que sí, estudiaron como pudieron. Necesitamos una solución urgente”, agregaron.