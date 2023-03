Después de varias idas y vueltas ya comentadas, producto de recambio de integrantes de la Mesa Directiva de la Liga de Fútbol de Arrecifes, finalmente se había previsto el inicio de los campeonatos oficiales para este fin de semana del 1 y 2 de abril.

Pero lamentablemente, en la reunión de anoche la Liga decidió no comenzar. Aún no están presentadas las listas de buena fe de la mayoría de los equipos y muchos de ellos no hacían tiempo para reunir los nombres de sus jugadores antes de este fin de semana.

Es cierto también que algunos clubes no están preparados para comenzar la actividad seriamente debido a la falta de entrenamientos.

La Liga de Fútbol de Arrecifes atraviesa una etapa difícil desde mediados del año pasado, cuando la política se metió en su funcionamiento y derivó en algunos cambios que no resultaron. De hecho, recordemos que la final del año 2022 no terminó de jugarse.

La capacidad y experiencia de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva sin dudas revertirán esta situación, pero les llevará un tiempo más. Ojalá recuperemos el éxito que el fútbol local tuvo hasta 2021.

