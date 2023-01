Un violento robo se produjo en la madrugada de este domingo en un domicilio de la zona céntrica de Arrecifes, en calle España entre Ramón Lorenzo y Gerardo Risso, con una joven agredida por dos delincuentes que ingresaron a su domicilio.

La víctima, Celeste Torres, contó la grave situación que le tocó atravesar:

“Hace como una semana que a mi vecina le quieren entrar a robar, entonces estamos alertas por eso. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando comencé a sentir ruidos y pensé que mi vecina ya tenía a los ladrones en su casa. Entonces, me asomo por la ventana de la cocina que da al patio y un delincuente me apunta con un arma en la cabeza y otro me agarra del cuello. ‘Abrí la puerta porque te gatillamos’, me dicen”.

Celeste continúa relatando el momento de horror:

“Tuve que abrir la puerta y entraron los dos. Estaban encapuchados, con pasamontañas y con guantes. Me agarran de los pelos y me tiran. Les pedí permiso para encender las luces y no me dejaron; alumbraban con sus celulares. Me dicen que no grite y que les entregue dinero porque si no, me mataban a mí y a mi vecina. Les contesté que no tenía plata y empecé a gritar. Ahí me taparon la boca y comenzaron a pegarme: uno me metió un rodillazo en el estómago y otro empezó a hacerme cortes en el cuerpo con una navaja. Me arrastraban por el piso…”

“Seguían insistiendo en que querían dinero porque si no, me gatillaban. Sinceramente, pensé que me mataban. Les di la plata que tenía y me sacaron también la billetera con todos los documentos. Uno se quiso llevar la moto pero el otro le dijo que no, porque tenían que sacarla por adelante y había cámaras. Después intentaron meterse en lo de mi vecina pero no pudieron por las rejas que tiene”.

Tras vivir esa pesadilla, la joven se encargó de agradecer a la policía:

“Agradezco infinitamente a mi prima Jane Ramos, que es policía y estaba cumpliendo servicios en Capitán Sarmiento. Ella me mandó inmediatamente a la Policía porque yo no podía comunicarme por los nervios. La verdad que todos actuaron de diez: personal de la Comisaría, de la Sub DDI, de Científica. En un rato estaba rodeada de móviles y todos me asistieron y me contuvieron. También agradecer al secretario de Seguridad, que vino a mi casa, y a toda la gente que se sigue preocupando por mí. Gracias a Dios la puedo contar”.

Y cerró con una recomendación: “Les pido a todos que nos cuidemos porque hoy los delincuentes tienen todas las de ganar. Como dice la policía: apenas veamos algo raro o caras extrañas, llamemos que ellos asisten enseguida”.