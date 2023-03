El concejal Sebastián Reigosa ofreció hoy una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante de Arrecifes para aclarar su situación respecto de las acusaciones recibidas del intendente Javier Olaeta, quien manifestó en la sesión de apertura: “Usted, concejal Sebastián Reigosa, no pagaba las tasas municipales de su casa desde 2015”.

Recordamos que en ese momento, la desafortunada intervención del jefe comunal, metiéndose en la vida personal de varios concejales, desató la furia de Reigosa, quien arrojó sobre la mesa de la Presidencia, desde donde hablaba Olaeta, una carpeta con los recibos de pago de las tasas y todo terminó en un escándalo.

En rueda de prensa, acompañado por su esposa, el edil socialista manifestó: “Lo que dijo el Intendente es absolutamente falso”, y mostró los recibos con la leyenda “felicitaciones por su buen cumplimiento” de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

“Lo que dijo el Intendente es desmentido por su propia administración, como pueden comprobar en estos recibos”, añadió.

Y reconoció que “por circunstancias determinadas, entre las que se encontraba la pandemia, la guita empezó a faltar y prioricé la educación de mis hijos, los alimentos y otras cuestiones que creía más importantes, y me atrasé en los pagos. No obstante, apenas pude y nos estabilizamos económicamente con mi familia, en julio de 2022 entramos en una moratoria de la que me faltan solamente dos cuotas para ponerme absolutamente al día con las tasa municipales”.

“Esa es la primera desmentida, para que la gente sepa que tenemos un Intendente que trata de ensuciar, de desprestigiar. Y como no puede hacerlo sobre mi labor como funcionario público, intenta hacerlo desde la parte personal, hiriendo a gente que no tiene absolutamente nada que ver, como a mi mujer, con quien compartimos la casa de Euskalerría 342 sobre la que dijo que no pagamos las tasas”, se explayó Reigosa.

Luego también desmintió la referencia que Olaeta hizo respecto de un proyecto de ordenanza que citó diciendo que lo presentó para que los concejales se pongan al día.

Por otra parte, el concejal continuó exponiendo “las mentiras del Intendente” al mostrar un decreto que Olaeta también destacó sosteniendo que “puse a profesionales externos a hacer un sumario interno respecto de las obras públicas, tanto técnica como contablemente”. Y mostró que a las personas que puso “son dos asesores letrados de la Municipalidad, Mónica Mosso y Daniel Assaf. O sea que puso a los zorros a controlar el gallinero”.

“Olaeta mintió descaradamente en toda la sesión. Ha llegado a límites insospechados para una autoridad como es un Intendente. Eso habla de su calidad humana, que deja mucho que desear”, agregó.

Mirá el video con las apreciaciones de Reigosa completas.

Informe: Alejandra Oviedo