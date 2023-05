Tinty Nasty es un tema del cumbiero “420” L-Gante y del rapero Dillom que cuenta con casi 100 millones de visualizaciones en YouTube.

Claro que está en las antípodas de las letras de Spinetta o Sabina, por ejemplo, pero este estilo urbano y “mal hablado” no sólo se ha impuesto entre los jóvenes argentinos sino también de distintos lugares del mundo.

Tinty Nasty (tintineo asqueroso, en traducción aproximada) fue producido por Omar Varela, grabado y masterizado en Barcelona y se mantiene durante 110 semanas en los Top 40 de Argentina y Latinoamérica.

¿Qué tiene de particular este tema? Que nombra a “Di Palma” cuando L-Gante canta “Viajando a 2-80, soy Di Palma en la carrera”.

Escuchala…

Omar, algo anda mal

Ah, ahora sí, bro

Salimo’ en caravana pa’ tumbar la carretera

Los fierro’ de los pana’ los pasan en la cartera

El flow y la cubana y los bluntes en la guantera

La verdadera

Viajando a 2-80, soy Di Palma en la carrera

Nadie me la baja y a un par les saqué ventaja

Tengo a tu guacha encima y cada vez está más buena

Y mis compas al toque de una Hilux te la bajan

Fumando un riquitillo por los pasillo’

Con los ñeri’ sumando hasta hacernos millo’

No te regale’ que andamo’ al cien

Encapsulao’, ‘toy volao’, coroné

Acá le damo’ a valore’ al que lo vale, baby

¿No vale nati? Sonido rompiendo los partie’

La luna llena ‘tá brillando y los guachos son fari’

Tenemo’ las mejore’ gata’ y la más rica mari

En un BM nos fugamo’, 4:20 a.m

Los stunts en una rueda con la KTM

Esquivando los controle’, no hay quien nos frene

Con los chaleco’ puesto’ pa’ que no nos quemen (puesto’ pa’ que no nos quemen)

A las turra’ que le’ doy le’ digo que a mí no me celen

Que se me acostumbren pa’ que no se me rebelen

Si su novio jode lo asusto pa’ que no vuele

Y yo me la llevo lejo’ pa’ tirarle mi ADN

Si quieren bajar los kilo’ al toque muevo los cartele’

‘Tamos caro’, ‘tamo’ activo’, ‘tamo’ subiendo nivele’

Hago de los blues como B. B. King (oh)

Ey, brother, me parece que no es por ahí (no es por ahí)

Con toda esa gilada yo no estoy ni ahí (fuck)

No, oh

Pa’ ese culo necesito un flete (uh)

Puta, vamo’ al baile y lustramo’ los Pepe’ (ah)

El Dillom es sanito, yo no fumo cigarrete (no, no)

Si te la perdiste despué’ pasamo’ la repe (la repe)

Y si pinta, caigo al baile con alhajas (oh)

Si nos cruza se malviaja (oh)

Y me traje la navaja por si pinta arma’ una jarra

No me traigan la botella, mejor tráete la caja

Y si ella está en pareja, la verdad, me la re baja

Pastas con los pibe’, ‘tamos re senil

Pasan y los miro like “¿Qué onda, gil?”

Puta, a mí me rezan, soy Gauchito Gil

Me vuelo en el aire, bajo a Rivotril

A mí no me apures, ey please take it easy (easy)

Tenemo’ herramienta’, como en el Easy

Easy peasy, lemon squeezy (what?)

De city en city, AC/DC

La hago la del kinky, nasty, nasty

Mi shorty bien sassy, sassy, sassy

La wea se pone dark sider (what?)

Hacemo’ que llueva en el baile

Ando al rin-tin-tin, pasti, pasti (ey)

Mezclo con tintín, tranqui, mami (oh)

Pa’l cuello el bling-bling, fácil, nazi (uh)

‘Toy con mis pinta’ armando un fácil, eh

Ey, mándale cumbia 4:20 pa’ los negro’

Oh

L-Gante, qué lo que

L-Gante, qué lo que

Dillom

Omar

DT.Bilardo

Maxi El Brother, pa’

One Blood Music, MUEVA Records (Kriterio Music, pa’)

Bilardo está en el beat, oh