Agustín Canapino se ha destacado como uno de los mejores pilotos de su generación. Con una larga trayectoria en el automovilismo argentino ha logrado 15 títulos, incluyendo cuatro en el Turismo Carretera, siete en el Top Race y dos en el TC2000 (los otros fueron en la Copa Megane y el TC Pista). Ahora, el piloto de Arrecifes se enfrenta a un nuevo desafío: debutar en la IndyCar, la categoría de monopostos más importante después de la Fórmula 1.

En la previa de su debut en la serie yanqui, que se producirá este fin de semana en San Petersburgo, el Titán habló con Automundo y contó cómo su vida cambió en solo dos meses después de la llamada de Ricardo Juncos a mediados de diciembre con una oferta que no pudo rechazar: sumarse al Juncos Hollinger Racing para conducir el segundo Dallara-Chevrolet del equipo.

El génesis de esta aventura fue en aquella exhibición que Canapino realizó con el IndyCar del JHR en Buenos Aires y Termas de Río Hondo a fines del año pasado. El team-manager argentino quedó tan entusiasmado que movió cielo y tierra para que Agustín se convierta en piloto de la IndyCar a tiempo completo, algo que él mismo aseguró ser ilógico ya que el arrecifeño solamente corrió con autos con techo en la Argentina.

“Estoy con un buen coctel de emociones en mi cuerpo y en mi cabeza, pero al mismo tiempo estoy tranquilo. Estoy concentradísimo y muy enfocado. Soy consciente de lo difícil que va a ser, de lo duro que va a ser. Tengo los pies sobre la tierra, no espero ningún milagro. No espero hacer nada del otro mundo; simplemente aprender y girar”, afirmó Agustín.

Canapino confiesa haber quedado “shockeado” cuando Juncos le dijo que iba a ser el compañero de Callum Illot. “Me quedé tirado en la cama mirando el techo después de hablar con Ricardo”, admite.

Pasado el impacto de la noticia y pese a que ya tenía el 2023 cerrado para correr en TC y en las TC Pick-Up viajó a Estados Unidos para iniciar una intensa preparación que incluyó una extenuante rutina de entrenamiento físico, sesiones interminables en un simulador, cientos de kilómetros arriba del auto durante la pretemporada y clases de inglés que rindieron su fruto, como se pudo ver en la presentación del Juncos Hollinger Racing.

“Nadie me cree cuando digo que no sabía hablar en inglés en diciembre”, dice antes de revelar su receta. “Clases con una profesora dos veces por semana, una aplicación que me bajé y ver series y películas en inglés”.

Agustín sabe que está en víspera de competir en una de las categorías más difíciles del mundo. “No lo digo yo, lo dicen los pilotos que han corrido en Fórmula 1. Si para ellos fue un salto de exigencia manejar un IndyCar, imagínate para mí que vengo de un TC o un TC2000 y nunca corrí en monopostos y nunca anduve en óvalos. Hay un montón de incertidumbre, pero con una emoción gigante de poder asumir un desafío de esta magnitud”, revela.

El arrecifeño está al tanto que en la Argentina hay gran expectativa por su participación en Estados Unidos. Si bien afirma que él corre “para ganar carreras y campeonatos”, es realista con sus posibilidades. “No pretendo ningún milagro, sé que voy a estar último”, dice.

Pero más allá de todo eso está listo para hacerle frente a esta “patriada”, como él mismo lo define. Y tiene sus objetivos muy claros: retribuir la confianza que Juncos y Brad Hollinger, su socio, depositaron en él y hacer experiencia y mejorar en cada carrera.

No será fácil. Pero siente la compañía de alguien que estaría muy orgulloso: su padre Alberto Canapino. “Sufrí mucho. Sentí mucho su ausencia estos dos años. Pero ahora siento como una fuerza distinta. No sé si decirlo así, pero es como que siento su presencia, como que me está acompañando. No me siento como me sentía antes y eso está muy bueno. Y es algo muy loco, tan loco como todo lo que me está pasando”.

¿A QUÉ HORA CORRE AGUSTÍN EN INDYCAR?

El debut de Agustín Canapino en IndyCar será en el callejero de San Petersburgo, donde la categoría yanqui iniciará su certamen. El piloto del Juncos Hollinger Racing tendrá la siguiente actividad (en hora de Argentina).

VIERNES 3/03

Práctica 1: 17.00 a 18.15

SÁBADO 4/03

Práctica 2: 12.00 a 13.00

Clasificación: 16.15 a 17.30

DOMINGO 5/03

Tanques llenos: 11.00 a 11.30

Carrera: 14.00