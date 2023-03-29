Comunicado de la Municipalidad de Arrecifes:
*ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE*
( MAYORES DE 18 AÑOS) LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 15:00 HORAS.
LUGAR: PLAZOLETA BALNEARIO MUNICIPAL.
PROF: CONSTANZA FERNANDEZ.
2478-541369
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*DEPORTE ADAPATADO*
LUNES Y MIÉRCOLES
18 HORAS.
MICROESTADIO MUNICIPAL.
PROF. GONZALO SILVESTRI.
2478-402919
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*TENIS*
DE 6 A 11 AÑOS
MARTES Y JUEVES 19HORAS.
MICROESTADIO MUNICIPAL.
PROF: ALEJANDRO ZUNGRI.
2478-522123
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*ACTIVIDAD FÍSICA ADULTOS MAYORES*
MARTES Y JUEVES 9:45HS
MICROESTADIO MUNICIPAL
PROF: CELESTE RESTOVICH.
2478-504858
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*ESCUELA DE ATLETISMO MUNICIPAL*
DE 6 A 11 AÑOS
MARTES Y JUEVES 17:30 HS
ESTADIO MUNICIPAL.
PROF: FRANCO RIOS.
2478-506794
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*VOLEY ADULTOS*
LUNES Y MIÉRCOLES 18 HORAS.
MICROESTADIO MUNICIPAL.
PROF: MARIANA ROSSET.
2478-409624
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*ESCUELA DE ARQUEROS*
LUNES A VIERNES 18 HORAS.
CANCHA PEÑA DE BOCA- SAN FRANCISCO.
A CARGO DE: DANIEL TARGIZE.
2478-407630
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*TEAM RUNING MUNICIPAL*
8 a 14 años
MARTES Y JUEVES 17:30 HORAS.
MICROESTADIO MUNICIPAL.
PROF: AMILCAR ZUNGRI.
2478-503082
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*RUGBY INFANTIL*
6 A 10 AÑOS
MARTES Y JUEVES 17:30.
CLUB NÁUTICO.
PROF: CONSTANZA FERNANDEZ.
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*AQUA GYM ADULTOS*
(CUPOS LIMITADOS)
VIERNES 16:30 HORAS.
AQUA PALERMO.
PROF. CELESTE RESTOVICH.
2478-420696
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*PATIN*
(6 A 12 AÑOS)
VIERNES 17 A 19 HS
GIMNASIO ESCUELA 16
PROF: NORALI ZAFFARONI
2478-513118