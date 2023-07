El convenio entre la empresa Transporte MD S.A., prestataria del servicio de transporte público urbano en nuestra ciudad, y la Municipalidad de Arrecifes, venció el pasado 24 de junio. Hay opción a una prórroga por dos años más, pero lógicamente requiere de un replanteo de las condiciones por la inflación que viene arrastrando el país.

Los responsables de la firma de colectivos vienen realizando gestiones desde hace meses para anticiparse a esta situación, pero no han tenido respuestas ni del Municipio ni del Concejo Deliberante, según manifestó en RADIO UNO (107.1), Emilio De Virgilio, uno de los titulares de la empresa.

Fue por ello que, con buena voluntad y ante la certeza de que desde julio los arrecifeños quedarían sin servicio, se ofrecieron a continuar sin contrato para no dejar a la gente de a pie.

Es así que Transporte MD informó a la población que “funciona con reducción de servicio en su recorrido. Solamente se realiza el recorrido en horarios escolares y el servicio a Todd. El servicio de Villa Sanguinetti se cumple también únicamente en horario escolar, de la mañana y el mediodía. Los sábados no habrá colectivos”.

“ESTAMOS ENDEUDADOS”

Emilio De Virgilio hizo pública su preocupación en la 107.1: “Como veníamos no podemos seguir porque perdemos plata. Todo se ha encarecido muchísimo, Arrecifes es una ciudad chica y no tenemos muchos pasajeros. Con los subsidios que recibimos del Ministerio de Transporte de Nación y de Provincia, no nos alcanza. Tuvimos que reducir los sueldos de los choferes, que nos acompañan sabiendo que cobran menos de lo que deberían. Si ellos no nos ayudaran, tendríamos que parar del todo”, expresó.

“Tenemos deudas de combustibles y otras, hay una estación de servicios que nos da a pagar porque nos conoce, pero no es así. Quizás a la Municipalidad no le interese el transporte público, y no lo cuestionamos; pero al menos que nos lo digan. El Intendente no nos atiende y al Concejo Deliberante parece no importarle tampoco el tema. Mandamos una nota en enero y nos respondieron recién en la última semana de mayo, sin ninguna solución. Enviamos otra nota a la Municipalidad y al Concejo los primeros días de junio y hasta ahora tampoco nadie nos contestó nada, ni nos llamaron”, se lamentó el propietario de la empresa de transportes MD.