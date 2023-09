En el inicio de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante celebrada en la noche de este miércoles, se trató el pedido de licencia presentado por Fernando Bouvier, único integrante del bloque Juntos-Pro.

El candidato a intendente de Arrecifes por Juntos por el Cambio solicitó “se le conceda el uso de licencia sin goce de haberes desde el 11 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2023, inclusive, a los fines de abocarse al desarrollo de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 22 de octubre”.

Bouvier le explicó a DIARIO UNO que “la campaña me demanda mucho tiempo y no me resulta posible dedicarme a mi función de concejal con la responsabilidad y dedicación que merece el cargo. Además, evitar que un proceso electoral se mezcle de algún modo con la tarea del Concejo Deliberante. Por ello consideré prudente y saludable el pedido de licencia, por supuesto sin goce de sueldo”.

En su lugar, en la misma sesión, asumió por el período señalado Silvina De Paris, integrante de la lista de Juntos por el Cambio en 2021. La concejal que reemplaza a Bouvier pasó a integrar el bloque oficialista de Juntos-UCR, que ahora cuenta momentáneamente con siste integrantes, contando el interbloque unipersonal de Martín Reddy.

El pedido de licencia del referente del PRO tuvo el rechazo de Gonzalo Peralta, quien presidió esta sesión ante la ausencia de Paqui Bóveda.