Alguna vez se nos llamó la atención desde la Municipalidad de Arrecifes: “Ustedes en alguna oportunidad cambian los títulos o el contenido de las notas que les mandamos. Y ustedes las tienen que publicar sin modificaciones”, olvidándose que ellos hacen política y nosotros, periodismo. Por ende, nos tenemos que tratar de ajustar a la realidad, a la verdad, por respeto a nuestros lectores.

La lista de inexactitudes que que informa esta gestión municipal es inacabable, y nunca vista en nuestro trabajo; por ello nos desligamos de responsabilidades encabezando sus informes con la leyenda “comunicado municipal”. Tienen razón en que “pagan” y debemos publicar; pero también debemos respetar a nuestros lectores y defender nuestra acosada credibilidad.

Un ejemplo concreto y comprobable se dio este miércoles, cuando la Municipalidad de Arrecifes, o sea el organismo gubernamental que nos representa a todos los arrecifeños, advirtió sobre un alerta meteorológico sobre “tormentas localmente fuertes, acompañadas de fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Este informe del Municipio fue a las 17:00 y, por más que “nos paguen”, no lo publicamos porque sabíamos que no era real. No obstante, adoptamos la precaución de no señalar el error hasta que no se compruebe, porque quizás, como son un organismo oficial, tenían una información diferente de la que teníamos cualquier mortal común.

Confirmado que no pasó lo que alertó la Municipalidad de Arrecifes, lo exponemos abiertamente con la intención de que hagan una autocrítica, de que reflexionen de que no pueden ser tan impresentables e irresponsables. Fuera de lo que nos toca a los medios, son las autoridades que nos representan a todos los arrecifeños y la gente les cree. No tienen derecho a asustar a los vecinos publicando cualquier cosa.

En el informe oficial que mostramos a continuación, el sector pintado de verde (donde se encuentra Arrecifes), significa “Tranquilidad”, según el Servicio Meteorológico Nacional, que agrega sobre el nivel verde: “No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos”.

Con esta irresponsabilidad y alejada de la verdad, informa habitualmente la Municipalidad de Arrecifes; a veces por error (creemos que en este caso) y, lo que es peor, muchas veces sabiendo que no es la verdad.