La abogada Ángeles Risso realizó una aclaración a este diario sobre su mención entre los posibles candidatos del espacio de Javier Milei en Arrecifes.

Si bien aceptó que tuvo alguna charla, negó terminantemente su participación política en ese espacio:

“Es verdad que hablaron, que me propusieron ser candidata; pero en ningún momento manifesté mi aceptación. Es más, descarto totalmente que vaya a integrar esa lista. Agradezco la invitación pero mi respuesta es un no”, manifestó.

“Deseo que se publique mi postura porque he recibido muchos mensajes y llamados desde la aparición de mi nombre en el diario y no quiero que se preste a ninguna confusión”, cerró su breve pero contundente aclaración la hija del recordado ex intendente Gerardito Risso.