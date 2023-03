En la tarde/noche de este miércoles se realizó una reunión en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Arrecifes para tratar el problema de la suspensión de clases presenciales debido a la ola de calor y a que los nuevos aires acondicionados colocados no pueden ponerse en funcionamiento.

Participaron padres de alumnos, docentes, directivos del establecimiento y consejeros escolares. La charla fue caliente como el clima, y los padres se fueron sin respuestas concretas. Las autoridades políticas no brindan ninguna solución y evaden responsabilidades; uno le echa la culpa al otro y el otro al otro, incluida la empresa EDEN.

Algunos padres e incluso docentes se enojaron mucho con el presidente del Concejo Escolar, el querido Alejandro ‘Chocho’ Porta, una gran persona pero que no ofrece ninguna solución desde su cargo.

En la mañana de hoy, en tanto, la jefa distrital de Educación de Arrecifes, Alejandra Otero, habló en RADIO UNO (107.1) y dijo que no participó de esa reunión “porque tenía otras obligaciones que cumplir”. Y fue contundente respecto de la situación que se vive en la Técnica con los aires acondicionados: “Hasta que no esté todo en condiciones no voy a aprobar que se enciendan porque puede explotar toda la instalación. El año pasado se prendieron fuego dos de los nuevos equipos frío calor. No voy a permitir que tengamos otra ‘escuela de Moreno’ en Arrecifes”.

Recordamos que la referencia de Otero fue hacia la explosión de Moreno de 2018, cuando el 2 de agosto de ese año una explosión producto de una fuga de gas produjo la muerte de la vicedirectora y el portero en una escuela de esa localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Respecto de una posible solución para que los alumnos vuelvan a estudiar en la Técnica, la jefa distrital apuntó: “A eso deben preguntárselo al Consejo Escolar, que es el responsable de la infraestructura en los establecimientos educativos”.