El Concejo Deliberante de Arrecifes aprobó en su sesión de anoche un nuevo pedido de informes dirigido al intendente Javier Olaeta. El mismo fue presentado por Sebastián Reigosa, en virtud de las “represalias” que tomó el jefe comunal hacia los vecinos en general y los empleados municipales en particular por haber perdido en las PASO. Se le otorgó el plazo de 48 horas para responderlo.

El concejal socialista del bloque ‘Vamos con Vos’ argumentó sobradamente su proyecto:

“Surge de un montón de llamadas que recibimos, de gente que se acercó muy angustiada porque el 14 de agosto la Municipalidad les informó que no les iba a renovar el contrato. También de personas que le venían facturando al Municipio como monotributistas y les dieron de baja los convenios. Además, de chicos que dejaron sin ningún tipo de tratamiento porque sacaron el Servicio de Psicología del CIC de La Cumbre por haber perdido las elecciones, cuando esos pibes están muy complicados. También de enfermeras del Hospital a las que no les van a renovar los contratos, solamente porque el señor que se creyó dueño del pueblo dio de baja y tomó represalias contra quienes cree que no lo apoyaron debidamente en su campaña electoral.

Por otra parte se deben millones de pesos a proveedores municipales, en obras que no han sido terminadas, a gente que ha estado dando certificados de discapacidad. Una locura total hacia gente desprotegida, hacia trabajadores que necesitan parar la olla. Una chiquilinada, una irresponsabilidad de este personaje que tenemos como intendente”.

Daniel Bolinaga apoyó el pedido de Reigosa y añadió:

“Puedo hablar con autoridad porque me tocó una transición similar (en 2015) a la que le toca ahora a este intendente enojado. Por supuesto que actué absolutamente distinto.

El proyecto de Sebastián es excelente, pero soy pesimista ya que en cuatro años no nos ha contestado nunca. ¿Por qué lo va a hacer ahora, cuando esta gestión oscura y corrupta ha sido castigada por el pueblo de Arrecifes en las urnas?

Y no digo esto ahora. Lo vengo diciendo desde las becas, desde el pedido de coimas, del caso Losada; denuncia tan grave de tantos hechos de corrupción hecha por alguien que formaba parte del equipo municipal. No nos llegó ninguna información al Concejo. Entonces, este muy buen proyecto va a correr la misma suerte. ¿Y qué hacemos los concejales? ¿Seguir mirando el techo como si nada pasara? Tenemos que hacer lo que hace rato tuvimos que hacer con este intendente, lo que indica la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus capítulos 9 y 10 sobre la responsabilidad de los funcionarios por los actos de gobierno y sobre sanciones”.

En los capítulos a los que hizo mención Bolinaga se establecen sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del Intendente.

El concejal Gonzalo Peralta también habló y fue muy duro con Olaeta por las actitudes que viene mostrando y “que mostró desde siempre, especialmente con los empleados municipales, a quienes amenazaba y apretaba si pensaban distinto que él políticamente. Trabajaron ocho años con miedo a las represalias.

Quiero recordarle al Intendente cuando vino a este recinto al acto de inauguración de sesiones de este año, sobrador y amenazante, a decirnos que el pueblo lo respaldaba con su voto y que la gente nunca se equivoca. Como lo eligió en dos oportunidades, ahora el pueblo le puso fin a su mandato el 10 de diciembre. No fue intendente hasta el 14 de agosto, lo es hasta el 10 de diciembre; entonces que siga como debe hacerlo y que acepte la decisión de los vecinos”.

El bloque de Olaeta, en la voz de Martín Reddy, apoyó el pedido de informes pero no compartió los dichos de los tres concejales que hablaron. “Creo que está bien la transición que está llevando adelante esta gestión, para mostrarles a los candidatos los números ordenados del Municipio”, defendió al Intendente hasta en esta locura.