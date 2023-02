Desde la semana pasada, vecinos de los barrios Villa Sanguinetti y Palermo que habitualmente utilizaban la línea de colectivos local para ir y venir al centro, se encontraron de repente con que ese recorrido se dejó de cumplir.

A falta de este servicio, personas se esos barrios que tienen que trasladarse a trabajar o a los bancos, deben abonar $ 1.000 por ida y vuelta para hacerlo en remis.

RADIO UNO (107.1) intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) para consultar por la situación, pero encontró una particular negativa de su responsable, el Dr. Jorge Pomatti: “Yo no doy notas. Todo lo que tengo que comunicar lo hago a través de la página oficial de la Municipalidad, fíjense ahí”.

Quizás el Dr. Pomatti no comprende que nuestra consulta es para llevarle información a los vecinos y que él es un funcionario público que se debe a su comunidad porque está para eso, y por ello cobra. Fundamentalmente, porque es jefe precisamente de una oficina que se llama “DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR”. No es un actor de cine ni una figura mediática que tiene el derecho o no de “dar notas”.

Por ello, lamentablemente tenemos que informar por trascendidos, y esta línea de colectivos no volvería a cumplir ese recorrido hasta tanto no comiencen las clases.