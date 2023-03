Gustavo Picoy visitó este miércoles los estudios de RADIO UNO (107.1), donde mantuvo una extensa charla y dejó importantes definiciones políticas en sus respuestas.

Respondió con “es una mentira total”, cuando se lo consultó sobre si Daniel Bolinaga le había dejado la luz cortada de la Municipalidad y una gran deuda con EDEN, al asumir como intendente de Arrecifes en 1999.

“Mentira, no es cierto. Es largo de explicar, pero cuando llegamos al Municipio ya sabíamos que la luz estaba cortada porque nos habíamos preparado por si nos tocaba gobernar. Pero no hay que olvidarse a mí me antecedieron que cuatro intendentes del PJ pasaron en el anterior período de cuatro años: Orlando Pederiva, que renunció a los dos años, Gerardito Risso, que lamentablemente falleció; Jorge Elel, quien luego estuvo de licencia por un problema de salud; lo reemplazó Nilda Pineda y después retomó Elel. La luz se cortó por razones de no pago en ese período; Bolinaga había dejado de ser intendente en 1995, por ende no tiene responsabilidad”.

Picoy añadió: “La deuda estaba en dólares y logramos pesificarla. Pagamos buena parte con plata del Tesoro Nacional, gracias al entonces presidente Fernando De la Rúa y a gestiones hechas por Felipe Solá, quien era vicegobernador. Pagarla desde el Municipio era decididamente imposible. Lo que restaba quedó en ESEBA Residual, en el traspaso de ESEBA a EDEN, y nunca más se reclamó nada”.

“No es cierto tampoco lo que algunos les dicen a los vecinos que en su factura actual de luz están pagando la deuda. Lo que abonan es el alumbrado público, algo que yo firmé también en mi gestión para que nunca más se le genere deuda al Municipio”.

Y continuó: “Destrabado el tema de la deuda, Conectamos el alumbrado público a las columnas verdes de luz que había colocado la gestión justicialista de Risso y Elel; porque recuerden que las calles antes tenían faroles centrales colgados de cables. Hicimos mucho, por eso los políticos que dicen que durante mi gestión no se hizo nada, son bastante hipócritas, mentirosos, roñosos diría yo. Invito a cualquiera a debatirlo en la radio o en la plaza, donde quieran; incluso a los actuales”.

Respecto de las elecciones que se avecinan y de los distintos espacios de Juntos por el Cambio que aspiran a la Intendencia, Picoy fue contundente: “Con Olaeta no estoy; de hecho, nunca me llamó para colaborar, siendo que en las PASO de 2015 terminamos casi empardados. No le habrá interesado mi opinión, mi experiencia ni mi aporte; está en su derecho. No tengo mala relación con el actual intendente, en absoluto, pero tenemos personalidades, perfiles y estilos absolutamente diferentes”.

“Sobre lo que se está armando en EPPA no tengo demasiada idea. Dicen que irá como candidato Martín Reddy, que ahora lleva ese nombre en el Concejo; pero de ninguna manera integro ese grupo. A EPPA lo conformé yo: Espacio Plural por Arrecifes, y en su momento nos fue muy bien; ahora no sé…”, también descartó esa posibilidad.

Consultado sobre la posible candidatura de Fernando Bouvier, Picoy aseguró: “Lo voy a apoyar a Fernando. Integró ese grupo, que tiene muy buena gente y con muchas ganas de aprender, de hacer las cosas bien. Me consultan bastante y siento que allí sí puedo aportar mi experiencia. Me siento identificado con ellos”.

Acerca si él puede ser el candidato a intendente, no fue tajante en su negativa, pero consideró: “Creo que hay que darle paso a los más jóvenes, y Fernando Bouvier es la persona indicada”.