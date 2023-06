Recién a sus 59 años de edad, Pablo Regueira se suma a la actividad política. Y lo hace de lleno, siendo nada menos que precandidato a intendente de Arrecifes por La Libertad Avanza, el espacio que lidera Javier Milei.

Pablito, como se lo conoce desde chico en la ciudad y cariñosamente se le sostiene el diminutivo, contó en RADIO UNO (107.1) las razones que lo llevaron a aceptar esta importante y comprometida propuesta:

“Acepté porque me gusta la postura firme de Milei de cambiar de raíz muchas cosas que está claro que no funcionan en la Argentina y, aún así, la clase política la sostiene. No puede ser que en 40 años de democracia no hayamos crecido sino que estemos cada día peor. Hablo del trabajador, del laburante que se levanta temprano todos los días y vuelve muy tarde a su casa sin poder juntar el dinero para llegar a fin de mes”.

“Recuerdo la época de nuestros abuelos o nuestros padres, cuando trabajando uno pensaba en construir, en poder tener un techo haciendo un sacrificio… A la mayoría, hoy sólo le alcanza para comer, para mandar a los chicos a la escuela y una o dos veces el año comprarse algo de ropa. Y que no tengas ningún imprevisto o necesites comprar remedios, porque ni eso podés”, agregó Regueira sobre la realidad.

” A veces veo en Arrecifes que le secuestran la motito a un laburante o a una mamá porque le falta una luz u otra cosa. Es el único medio de movilidad que tiene y no le alcanza para tenerla en óptimas condiciones o estar al día con la patente o el seguro, y se quedan sin la moto para ir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela, porque un remis ya tampoco se puede pagar”, ejemplifica.

“Sé perfectamente que desde nuestra ciudad no podemos cambiar esa realidad, pero sí, desde todo el país, aportar nuestro granito de arena para apoyar a quien sí puede hacerlo, que es Javier Milei”, cerró su idea.

“Yo no me meto en política por interés ni por dinero. Trabajé toda mi vida; en el rubro gastronómico con mi viejo, manejé cosechadoras en el norte y hace 30 años que soy plomero y gasista. Ahora también me volqué a la docencia dando cursos de gasista en el Centro de Formación Profesional. Gracias a Dios me va bien y trato de ayudar a la gente en lo que puedo. Y comprometerme políticamente con la ciudad, junto a un grupo de gente que busca lo mismo, me parece una forma más de colaborar. Me sale de adentro”, explicó Regueira.

“Cuando quienes me conocen se enteraron de mi candidatura se sorprenden, no pueden creer que una persona honesta y de trabajo se meta en política. Me piden que no cambie. Ése es el concepto que la mayoría tiene de la política y tenemos que ayudar a cambiarlo con honestidad y buenas acciones”, concluyó Pablo.