La cantante de rock y soul Tina Turner murió a los 83 años. De origen humilde, Turner superó un matrimonio abusivo y se convirtió en una de las artistas femeninas más populares de todos los tiempos a nivel mundial.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja su trabajo más grande: su música. Nuestra más sincera compasión para con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, decía el comunicado publicado en su cuenta verificada de Facebook.

Artista fascinante en vivo, Turner tuvo una serie de éxitos en la década de 1960 y principios de 1970 junto a su dominante y violento esposo Ike Turner antes de que ella lo abandonara, huyendo de su habitación de hotel en Dallas con 36 centavos.

Su carrera en solitario se tambaleó durante años antes de lograr una sorprendente reaparición en 1984 con su álbum multiplatino “Private Dancer” y su éxito número 1, “What’s Love Got to Do With It”.

En poco tiempo, Turner se convirtió en una superestrella mundial, liderando MTV con sus llamativas pelucas, sus faldas cortas y sus famosamente largas piernas paseando por los escenarios de conciertos con tacones.

Su talento le valió el reconocimiento mundial como la “Reina del Rock ‘n’ Roll”, mientras que su resistencia la convirtió en una heroína para las mujeres maltratadas en todas partes. Cuando cantaba sobre el dolor y la angustia con su voz ronca cada palabra sonaba verdadera.

“Durante mucho tiempo sentí que estaba atrapada, sin salida de la situación insalubre en la que me encontraba”, dijo a Harvard Business Review en 2021. “Pero luego tuve una serie de encuentros con diferentes personas que me alentaron… Y una vez que pude verme claramente, comencé a cambiar, abriendo el camino a la confianza y el coraje. Me tomó algunos años, pero finalmente pude defender mi vida y comenzar de nuevo”.

SUS ORÍGENES

Tina Turner nació bajo el nombre de Anna Mae Bullock en 1939, en una familia de aparceros pobres cerca de Nutbush, Tennessee, una comunidad rural al norte de Memphis que luego hizo famosa en su canción autobiográfica, “Nutbush City Limits”. Vivió sus primeros años con su abuela, después de que sus padres se separaron.