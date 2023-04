No hay vuelta atrás. La decisión de la empresa está tomada: hoy a las 21:00 Emergencias Médicas Arrecifes (EMAR) cierra sus puertas definitivamente, después de 23 años de trayectoria.

Esta decisión, fundada en pérdidas económicas que -aseguran- llevan varios años y en insalvables conflictos sindicales y políticos, aumenta más la seria crisis de atención de la salud que sufre Arrecifes, con un Hospital Municipal colapsado y desmanejado al que ahora se suman más de cuatro mil afiliados a EMAR que se quedan sin atención.

Los empleados de EMAR quieren seguir prestando sus servicios, incluso ofreciéndose a hacerlo gratis en los próximos días hasta que se le encuentre una salida a la grave situación.

Tienen la posibilidad de hacerlo en forma de cooperativa, pero ellos no son empresarios, son trabajadores de la salud dispuestos a no dejar desprotegidos a los pacientes. Necesitan un apoyo, una organización. Lo reclamaron hoy en conferencia de prensa pero ni el intendente Javier Olaeta ni ninguna autoridad de salud de su gestión se interesó por el tema. Sólo los concejales los recibieron, pero no tienen facultades para hacer nada.

Por ello para hoy a las 21:00, cuando se produzca el cierre definitivo, convocan a los vecinos de Arrecifes a reunirse en la puerta de la sede de EMAR (Escribano Risso y Santiago H. Pérez) para apoyarlos en su reclamo, a ver si alguna autoridad se digna a intervenir. No es por la empresa, ni siquiera por los propios trabajadores; es por la salud de más de cuatro mil arrecifeños.

Realmente sorprende el desprecio de nuestros gobernantes por la salud y la atención de sus vecinos. Triste, todo muy triste.