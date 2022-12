Este sábado 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en Arrecifes y en gran parte del mundo se realizará una marcha simultánea en defensa de sus derechos.

En Latinoamérica el horario de inicio de esta marcha es las 12:00 del sábado, y en Arrecifes se realizará desde Plaza Mitre hasta la Escuela de Educación Especial 501 “Leandro Picoy Alcobé”, y se invita a toda la comunidad a acompañar.

En RADIO UNO ARRECIFES (107.1), Cesar Peralta, uno de los impulsores de esta caminata, explicó: “Nuestra intención es visibilizar a las personas con discapacidad y que no tienen que tenernos lástima. Luchamos por nuestros derechos pero también por nuestra integración real. No queremos tener lugares sólo para acompañar, nosotros estamos en condiciones de ocupar lugares de decisión como cualquiera y opinar de distintos temas al igual que el resto de la sociedad. Las personas con discapacidad no somos inferiores, por decirlo de alguna manera”.