El reconocido carro de comidas rápidas “Lo de Vale”, ubicado en el predio de La Estación, sufrió este mediodía una desagradable situación cuando una pareja se sentó a comer y se fue sin pagar. Dos trabajadores del carro los siguieron intentando cobrarles pero no lo lograron.

En sus redes sociales, Valeria Bloise, propietaria del lugar de comidas, contó parte de lo sucedido. “Eran dos malabaristas de los que están en las esquinas de los semáforos, aparentemente novios”.

“No me gusta mandar al frente a nadie porque entiendo las necesidades de la gente. Si me hubieran pedido, porque tenían hambre, les hubiera regalado la comida; pero eso no se hace. A nosotros no nos sobra nada, nos cuesta mucho sacrificio todo; trabajamos más de 12 horas por día los 365 días del año. Lo publiqué para que los comerciantes se cuiden y no estafen a nadie más”, agregó Vale en diálogo con este diario.