El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien gozaba de licencia en su cargo, volvió a ponerse al frente del municipio a partir de hoy.

Así lo hizo saber al Concejo Deliberante, quien había autorizado su salida provisoria del Ejecutivo, siendo reemplazado por su hijo Ramón.

“Me es grato dirigirme al H°. cuerpo legislativo de San Pedro con el propósito de informarles que, a partir del día 27 de marzo de 2023, me reincorporo al cargo de intendente de la ciudad de San Pedro, por el cual he sido proclamado por la ciudadanía en los comicios electorales realizados el 27 de octubre de 2019, solicitud de licencia que me fue otorgada por unanimidad por ese cuerpo mediante decreto N° 65/2021”, aseguró Salazar en nota al deliberativo sampedrino.

Cecilio había dejado temporalmente el distrito para asumir con director del Belgrano Cargas, empresa ferroviaria bajo la órbita del Ministerio de Transporte.

Días atrás, Salazar padre había confesado a un medio local que el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, le había solicitado “volver para cuidar el territorio”.

El regreso de Cecilio al Municipio provocó la renuncia del secretario de Hacienda Fabián Rodríguez (en las próximas horas podrían haber más movimientos) y la vuelta de Ramón al cargo de concejal.

Salazar hijo hizo explotar la bomba: “Estoy totalmente sorprendido. Imaginate que estoy volviendo de Buenos Aires porque anoche después de la fiesta en Río Tala fui a llevar a mis hijas y hace unos cinco minutos me informaron de la nota que ha presentado. Estoy sorprendido. Había muchos rumores. Me costaba creer porque sé que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte”, expresó .

En declaraciones a San Pedro Radio, Salazar hijo atacó a su padre: “Nunca me lo dijo de frente (que regresaba al Ejecutivo). Me dijo que quería hablar conmigo y le ofrecí ir a la casa para charlar. Él me dijo que en la casa no. Hablamos por teléfono y me dijo muchas cosas, pero lo que más me impresionó fue que según él, Máximo le dijo dos veces que tenía que volver. Yo le respondí: “No me boludées”. Pero insistía en que Máximo le insinuó que tenía que volver”, añadió.

Y fue más allá al poner en duda su continuidad como concejal: “Ayer le dije que si hacía eso, simplemente me iba a correr. Prefiero quedarme sin nada pero no me voy a humillar ni a prestarme a este tipo de juego. Nunca fui fanático de nada, solo de San Pedro. La persona que lo maneja a mi viejo es Alfredo Carrasco, que es de Hurlingham y no se da cuenta de que en San Pedro nos conocemos todos”.

Fuente: La Tecla