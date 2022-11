En la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante de Arrecifes se trató un proyecto presentado por Sebastián Reigosa declarando el “estado de crisis sanitaria del partido de Arrecifes por el término de 180 días”.

El proyecto del concejal socialista es muy completo y, entre otras cosas, propone un profundo estudio de las áreas, personal y equipamiento del Hospital Municipal Santa Francisca; pero fundamentalmente le otorga al Intendente todas las atribuciones para invertir el dinero que sea necesario para mejorar la atención y los servicios del nosocomio local.

Reigosa fundamentó su trabajo en lo que todos los vecinos saben: “las graves deficiencias en la atención del Hospital, denunciadas por ciudadanos arrecifeños casi a diario a través de los medios de prensa y redes sociales, que en algunos casos lamentablemente han provocado pérdida de vidas”. En ese sentido pidió la aprobación del proyecto porque en un tema tan delicado como es la salud debemos comenzar a actuar ya mismo.

Lo que es una herramienta favorable para el Departamento Ejecutivo, increíblemente se chocó con la negativa del bloque del Intendente, seguramente por decisión del propio Javier Olaeta ya que los concejales radicales cumplen estrictamente sus órdenes.

El presidente de la bancada Juntos-UCR, Martín Reddy, se opuso a la aprobación sobre tablas del proyecto de Reigosa y pidió su pase a la comisión de Salud. Argumentó que “el lunes va a venir a la comisión uno de los directores del Hospital, el abogado Darío Izquierdo, y estaría bueno preguntarle a él”, como si el Concejo Deliberante debiera funcionar de acuerdo a lo que opinan los integrantes del Ejecutivo o cualquier otra persona ajena, como el oficialismo propone reiteradamente.

Jorge Eterovich, que no fue autor del proyecto pero lógicamente lo apoyó junto a su bloque del Frente de Todos, se indignó al escuchar negativa de Reddy a aprobarlo: “Yo no lo puedo creer. En una gestión normal sería el oficialismo el que pida estas atribuciones para el intendente de su partido. Acá se las estamos brindando desde la oposición, porque el Hospital necesita mejoras urgentes en su funcionamiento, y las rechazan. No entiendo por qué no quieren aprobarlo, ya que les estamos dando todas las posibilidades para solucionar este tema; si las necesitan las usan y si no, no. Seguramente les debe molestar el término ‘crisis sanitaria'”.

No le falta razón a Eterovich, ya que no es extraño en esta gestión que se priorice la propaganda a los hechos.

La cuestión es que el oficialismo se mantuvo firme en la no aprobación y se tuvo que ir a votación. Los concejales de la oposición (incluido Fernando Bouvier) apoyaron la aprobación y los radicales el pase a comisión. Empataron 6 a 6 (faltaron a la sesión Gonzalo Peralta y Roxana Valdatta) y tuvo que desempatar el presidente, Paqui Bóveda, quien lógicamente votó orgánicamente con su bloque.