Por tercera vez se intentará aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2023 de la Municipalidad de Arrecifes esta noche en el Concejo Deliberante.

En la primera convocatoria la oposición no dio quórum porque fueron citados a sesión el mismo día y no se pudieron estudiar estas ordenanzas que rigen el funcionamiento económico del Municipio para este año. Además, como reclamaron hasta el cansancio: “El Intendente no cumplió aún con el envío de la documentación requerida de los gastos por el Caso Losada. En consecuencia, si no dice en qué gastó los presupuestos pasados, no podemos aprobarle el próximo”.

La cuestión es que Javier Olaeta sigue sin rendir cuentas de las obras denunciadas por corrupción, dando crédito a las afirmaciones del concejal Daniel Bolinaga: “No van a mandar los papeles porque se robaron la plata”.

No obstante ello, para la sesión de hoy a las 20:30 pedida por los concejales oficialistas, habría quórum.

Según trascendidos, Sebastián Reigosa, Tana Di Palma, Gonzalo Peralta y Roxana Valdatta se mantendrán en su postura original y no asistirán (si bien Valdatta últimamente falta cuando se tratan temas importantes).

Sí lo harían Bolinaga, Jorge Eterovich, Gabriela Giraudo y Fernando Bouvier, entendiendo que la Municipalidad debe continuar prestando los servicios y para ello necesita poder cobrar las tasas; para que los vecinos no se vean perjudicados y el Intendente ponga como excusa a la oposición.

Recordamos que para que exista quórum debe haber ocho concejales presentes, por lo que no habría inconvenientes en este sentido: el bloque Juntos-UCR tiene seis y se presentarían tres del Frente de Todos y uno de Juntos-PRO.

De ocurrir esto, la Fiscal e Impositiva será aprobada y también el Presupuesto, ya que si no lo votan los ediles mencionados, el bloque oficialista tendrá mayoría propia para hacerlo.