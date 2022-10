Este jueves se realizó la inauguración de una base de seguridad vial de Corredores Viales S.A., concesionaria de la autopista Buenos Aires-Rosario, en las instalaciones del camping de la UOM región San Nicolás-Ramallo, kilómetro 221 de la AU 9.

La apertura de esta base brindará una mayor operatoria del trabajo en la atención de siniestros viales y contará con un centro de monitoreo.

Estuvieron presentes el presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof; el gerente de Seguridad Vial, Mauro Poletti; el dirigente arrecifeño Patricio Gabilondo y representantes del sindicato de peajes y de la UOM San Nicolás.

Consultado sobre su participación en ese acto, Gabilondo respondió: “es muy importante lo que está haciendo el Gobierno nacional en materia de obra pública en todo el país y también en nuestra región. Estoy en permanente contacto con distintos ministerios, capacitándome al lado de principales funcionarios y colaborando en lo que pueda, ya que la obra pública es parte de mi profesión, para la que me formé”.

No obstante, se lamentó: “Como ahora con esta base de seguridad que se inauguró en Ramallo, me viven invitando a participar de la puesta en funcionamiento de nuevas obras en toda la región, menos en Arrecifes”.

“Repasando rápidamente, en los últimos meses nos reunimos con el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta; y con su jefe de Gabinete, Diego Perrella, con quienes vimos la cantidad de programas sociales que se bajan en distintos municipios y al nuestro no llegan porque no se gestionan.

En poco tiempo comenzaremos a construir el Centro de Capacitación Tecnológico Industrial, impulsado por el Sector Industrial Planificado de Arrecifes y con numerosas gestiones de varios de nosotros, sus integrantes.

Pudimos entregar una máquina pasteurizadora y ensachetadora a la Escuela Agraria, que les permitió a sus alumnos producir, pasteurizar y envasar su propia leche.

Por otra parte, gestionamos un nuevo fondo destinado al apoyo de artistas locales. Firmamos un convenio de cooperación con Javier Doval, director de Organizacion Jets para acompañar, fomentar y difundir el trabajo de los Artistas de Arrecifes, Todd y Viña. Con ellos también firmamos un convenio con los clubes Ricardo Gutiérrez y Huracán, mediante el cual más de 60 adolescentes accederán al programa financiado por el BID y el Comité Olímpico Internacional.

Mediante el programa Clubes en Obra, además conseguimos un millón de pesos para el club Huracán.

Estuvimos también junto al ministro Gabriel Katopodis en la inauguración de la obra de infraestructura vial en Ruta Nac. 205, la denominada Variante Cañuelas; lo mismo que en la corrección de la bajada de la ruta 41 hacia la autopista 8 en San Antonio de Areco.

Hace un tiempo pusimos en marcha la Escuela de Deporte Argentino de canotaje para que muchos niños y adolescentes puedan acceder al río y este deporte. Y luego acompañamos a María Julia Marincovich y Fernando Bouvier en la primera jornada de practicas acuáticas de la comunidad educativa EP Nº 1 y EES Nº 4. Logramos un importante subsidio para nuestros Bomberos Voluntarios… Y así podría seguir”, detalló Patricio.

Y reflexionó: “Lo que quiero significar con esto es que nosotros, sin ser funcionarios ni nada más que vecinos comprometidos, podemos gestionar mucho. Pero tenemos un gobierno municipal que es el canal del Estado por el que deben ejecutarse los distintos programas y obras. Nosotros no podemos pasar por encima a la Municipalidad porque no somos nadie”.

“Lamentablemente Arrecifes no gestiona y eso me pone mal. Me preocupa sinceramente cómo seguimos aislándonos cada vez más de todo. Los resultados están a la vista, cualquier vecino observa la falta de trabajo, de producción, de crecimiento, de obras públicas. Realmente no es mi ánimo criticar; es lo que está pasando. ¡Cómo puede ser que en siete años de gestión, en Arrecifes no se haya podido construir ni una sola vivienda! No pudieron no terminar 20 que recibieron ya iniciadas…”

“Estamos perdiendo años muy importantes en un estancamiento que es cada vez más grande. Nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos para ponernos a tono con el resto de las ciudades de la zona, que absolutamente todas nos han superado”, cerró Gabilondo.